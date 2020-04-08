Ребров показал упражнения, которые можно делать дома на карантине

Голкипер «Спартака» Артем Ребров показал несколько простых упражнений, которые можно делать дома в условиях карантина.
«Домашка». Артем Ребров
Заскучали на карантине? Не пора ли размяться? Повторяйте упражнения за игроком «Спартака»!
Даже если вы сидите дома, будьте в форме вместе с Nike Training Club, скачивайте приложение по ссылке 👉🏻 https://t.co/YOxdsZkLs0#playinside #playfortheworld pic.twitter.com/zKwYp2i48x
— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 8, 2020
«Домашка». Артем Ребров
Заскучали на карантине? Не пора ли размяться? Повторяйте упражнения за игроком «Спартака»!
Даже если вы сидите дома, будьте в форме вместе с Nike Training Club, скачивайте приложение по ссылке 👉🏻 https://t.co/YOxdsZkLs0#playinside #playfortheworld pic.twitter.com/zKwYp2i48x
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