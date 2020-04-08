Ребров показал упражнения, которые можно делать дома на карантине

«Домашка». Артем Ребров



Заскучали на карантине? Не пора ли размяться? Повторяйте упражнения за игроком «Спартака»!



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