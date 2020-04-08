ГлавнаяНовости

Ребров показал упражнения, которые можно делать дома на карантине

вчера, 11:14

Голкипер «Спартака» Артем Ребров показал несколько простых упражнений, которые можно делать дома в условиях карантина.

Все новости
Роналду вместе с Джорджиной показали свою тренировку под дождем
Вчера, 18:14 ВидеоКомментарии5
«Тамбов» не будет готовиться к возобновлению РПЛ на базе «Спартака»
Вчера, 17:02 Комментарии7
«Ахмат» возобновит тренировки не раньше 4 мая
Вчера, 11:10 Комментарии7
Тренировки команд Серии А могут возобновиться 4 мая
Вчера, 10:32 Комментарии4
Смолов проведет онлайн-тренировку
07 апреля Комментарии10
«Бавария» планирует вернуться к тренировкам в понедельник
05 апреля Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
viv
viv
вчера в 13:59
Штанголиз.......ахахаха......
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 13:34
Новую штангу купил, старую зализал.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:16
Штанги облизывать главное упражнение.
Армейская душа
Армейская душа ответил VAN ARM
вчера в 12:43
один или девочек вызывать будет?))))
2 штанги
Red blu
Red blu
вчера в 12:32
Тренируйся Тема!
blitz
blitz
вчера в 12:20
Ребров:"Главное после самоизоляции вспомнить как мячик ловить."
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 12:01
Спасибо, Тема!
berda2003
berda2003
вчера в 12:01
и что он делает в спартаке?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:28
Главное штанги и прочее не лизать, как показывал долгие годы Ребров, опасно...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 11:19
один или девочек вызывать будет?))))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:15, ред.
будем делать)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100