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«Бавария» планирует вернуться к тренировкам в понедельник

вчера, 08:17

«Бавария» намерена возобновить тренировки в понедельник, 6 апреля. Ожидается, что футболисты будут тренироваться небольшими группами – по четыре-пять игроков, сообщает источник со ссылкой на Kicker.  

Чемпионат Германии, как и большинство других национальных первенств в Европе, приостановлен из-за пандемии коронавируса. «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 55 очков. Отрыв мюнхенцев от занимающей второе место дортмундской «Боруссии» составляет четыре балла. Отметим, ранее сообщалось, что «Боруссия» возобновила тренировки.

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Lazurny
Lazurny
вчера в 13:50
Нужно.
112910415
112910415
вчера в 11:49
работящий народ
alex spartakovih
alex spartakovih
вчера в 09:38
все скоро выйдут!боязнь заразы проходит!
VIPded
VIPded
вчера в 09:10
На местах виднее... Всем Здоровья!!!
LOpp
LOpp
вчера в 08:56
Рисковано
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:31
Вилами по воде...
ОПС
ОПС
вчера в 08:28
Доживем до понедельника
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