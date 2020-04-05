«Бавария» планирует вернуться к тренировкам в понедельник

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вчера, 08:17

«Бавария» намерена возобновить тренировки в понедельник, 6 апреля. Ожидается, что футболисты будут тренироваться небольшими группами – по четыре-пять игроков, сообщает источник со ссылкой на Kicker.

Чемпионат Германии, как и большинство других национальных первенств в Европе, приостановлен из-за пандемии коронавируса. «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 55 очков. Отрыв мюнхенцев от занимающей второе место дортмундской «Боруссии» составляет четыре балла. Отметим, ранее сообщалось, что «Боруссия» возобновила тренировки.