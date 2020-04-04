Лукаку: «В „Интере“ мы делаем видеоанализ тренировок»

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку пообщался в Instagram с бывшим нападающим «Арсенала» Тьерри Анри. В разговоре Лукаку рассказал о методе анализа работы игроков на тренировках, применяемом главным тренером миланцев Антонио Конте.
То, как мы работаем на тренировках каждый день – мы делаем видеоанализ наших занятий. Так что мы редко совершаем одну и ту же ошибку два дня подряд. Это действительно редко происходит, потому что Антонио Конте показывает нам наши ошибки перед тренировками, и он ждет, что мы не повторим их на следующем занятии.
Отметим, что ранее Лукаку рассказал о жизни во время перерыва в чемпионате Италии, сделанного из-за пандемии коронавируса.