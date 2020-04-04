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Лукаку: «В „Интере“ мы делаем видеоанализ тренировок»

04 апреля 2020, 11:35

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку пообщался в Instagram с бывшим нападающим «Арсенала» Тьерри Анри. В разговоре Лукаку рассказал о методе анализа работы игроков на тренировках, применяемом главным тренером миланцев Антонио Конте.

То, как мы работаем на тренировках каждый день – мы делаем видеоанализ наших занятий. Так что мы редко совершаем одну и ту же ошибку два дня подряд. Это действительно редко происходит, потому что Антонио Конте показывает нам наши ошибки перед тренировками, и он ждет, что мы не повторим их на следующем занятии.    

Отметим, что ранее Лукаку рассказал о жизни во время перерыва в чемпионате Италии, сделанного из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
Binger
Binger
04 апреля в 18:37
Везде делают.
SuperGobb
SuperGobb
04 апреля в 12:39
интер это сплошной АнаЛлиз. Аха-ха)
ДСА
ДСА
04 апреля в 11:37
По телеку оно виднее.
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