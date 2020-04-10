Луис Альберто: «Мы верим в то, что способны выиграть скудетто»

1586497839

сегодня, 08:50

Полузащитник «Лацио» в общении с Onda Cero заявил, что он и его партнеры по команде верят в возможность выигрыша титула чемпиона Италии в нынешнем сезоне. Также хавбек высказался о том, когда, по его мнению, возобновится Серия А, приостановленная из-за пандемии коронавируса.

Теперь мы верим в то, что способны выиграть скудетто. Мы не можем отрицать, что участвуем в борьбе за чемпионство. Думаю, мы вновь сможем играть в начале июня, но сложно назвать точную дату. Это зависит от развития ситуации с вирусом.

«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Ювентуса» на одно очко.

Отметим, недавно агент Луиса Альберто сообщил, что его клиент хочет продлить контракт с «Лацио».