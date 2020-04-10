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Луис Альберто: «Мы верим в то, что способны выиграть скудетто»

сегодня, 08:50

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто в общении с Onda Cero заявил, что он и его партнеры по команде верят в возможность выигрыша титула чемпиона Италии в нынешнем сезоне. Также хавбек высказался о том, когда, по его мнению, возобновится Серия А, приостановленная из-за пандемии коронавируса.

Теперь мы верим в то, что способны выиграть скудетто. Мы не можем отрицать, что участвуем в борьбе за чемпионство. Думаю, мы вновь сможем играть в начале июня, но сложно назвать точную дату. Это зависит от развития ситуации с вирусом.  

«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Ювентуса» на одно очко.

Отметим, недавно агент Луиса Альберто сообщил, что его клиент хочет продлить контракт с «Лацио».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:04
шанс есть. но им нужно суметь воспользоваться а это намного сложнее)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:25
Кстати, Лацио главный претендент.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 08:57
Да, возможность просто отличная.
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