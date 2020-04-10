Гетце: «Я принял решение изменить ход карьеры»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» , видимо, покинет клуб в ближайшее трансферное окно:

Надеюсь, что вы и ваши близкие в порядке, несмотря на сложившуюся сейчас ситуацию.

Хочу объявить, что после долгих размышлений я принял решение изменить ход своей карьеры. Потратил много времени для того, чтобы обдумать это. Это решение важно для моей будущей карьеры. Жду начала сотрудничества с Резой Фазели и его агентством ISM.

Когда в мир вернется спокойствие, тогда станет известно мое будущее. Поддерживайте других и будьте здоровы.