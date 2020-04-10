Доктор «Торпедо-БелАЗ»: «Любой может быть носителем коронавируса»

Доктор «Торпедо-БелАЗ» Андрей Ясюкевич поделился мнением о продолжительности пандемии коронавируса:

Прогнозы делают люди, которые больше осведомлены. По моим ощущениям, в апреле это вряд ли закончится. В Китае, где все началось, с коронавирусом почти справились — там только завозные случаи. Думаю, меры, которые предпринимаются у нас в стране, должны позволить в такие же сроки как-то минимизировать распространение болезни. Но есть и иное мнение. Пока шестьдесят процентов населения этот вирус не «перепробует», он не успокоится. Мы с вами можем быть его носителями — и даже не знать об этом. У большинства людей болезнь протекает бессимптомно либо как банальная простуда.