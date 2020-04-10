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Доктор «Торпедо-БелАЗ»: «Любой может быть носителем коронавируса»

сегодня, 09:22

Доктор «Торпедо-БелАЗ» Андрей Ясюкевич поделился мнением о продолжительности пандемии коронавируса:

Прогнозы делают люди, которые больше осведомлены. По моим ощущениям, в апреле это вряд ли закончится. В Китае, где все началось, с коронавирусом почти справились — там только завозные случаи. Думаю, меры, которые предпринимаются у нас в стране, должны позволить в такие же сроки как-то минимизировать распространение болезни. Но есть и иное мнение. Пока шестьдесят процентов населения этот вирус не «перепробует», он не успокоится. Мы с вами можем быть его носителями — и даже не знать об этом. У большинства людей болезнь протекает бессимптомно либо как банальная простуда.

Ранее голкипер «Смолевичей» Александр Фильцов заявил, что чемпионат Беларуси необходимо остановить. 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:49
вот жути нагнали ))
ДСА
ДСА
сегодня в 09:35
Не любой, а тот кто шляется по заграницам или общается с теми, кто шляется по заграницам.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:27
Об этом говорят даже учёные вирусологи.
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