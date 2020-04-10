Черышев: «Во время карантина стал сам себе готовить еду»

Вингер «Валенсии» и сборной России рассказал, как проводит время на карантине, а также поделился мнением о переносе Евро:

Встаю утром. Не позже 9:30-10:00. Завтракаю, потом часа два тренируюсь. У меня дома есть все необходимое: велотренажер, беговая дорожка, гантели. Иногда у нас общие тренировки по скайпу: под руководством тренера делаем силовые упражнения. Для нас разработали специальную программу, которую мы выполняем. Затем душ, обед и отдых. Вечерняя тренировка – по самочувствию. Если сильно устал утром, то можно отдохнуть. Если еще остались силы, можно заниматься. Первые две недели погода была плохая: дождик каждый день, холодно. Сейчас погода получше, и я выхожу наружу чаще. Тренируюсь на воздухе, в том числе и с футбольным мячом. В целом нет особенно времени грустить – всегда есть чем заняться.

Я долго живу один, в быту приспособлен. Часто общаюсь с семьей и партнерами через скайп или фейстайм. В день на это трачу по 2–3 часа. Сейчас появилось время поговорить с людьми, с которыми раньше реже созванивался. Еще читаю или занимаюсь делами, на которые не было времени во время чемпионата. Надо обращать свободное время в пользу. У меня дома долго пылился несобранный шкаф. Я его наконец-то сделал поставил. Поменял все перегоревшие лампочки. Постоянно убираюсь: вчера потренировался, потом помыл полы во всем доме. Слышал, что если с улицы принес вирус, то он может остаться на какой-то поверхности. Поэтому все тщательно протираю, слежу за чистотой.

Клуб предоставил нам готовую пищу – ее нужно только разогреть. Первую неделю пользовался этой опцией, а потом понял, что у меня полно времени, чтобы готовить самому. По утрам варю геркулесовую кашу. А вообще стараюсь есть только натуральные продукты: овощи, фрукты, рыбу, мясо, рис, картошку. Почти исключил из рациона сладкое и мучное. Надо держать вес, поддерживать хорошую форму, быть готовым в любой момент доиграть чемпионат. Даже похудел. Я очень слежу за этим. Если сезон возобновят, то реально будут одна-две недели на подготовку. Поэтому очень важно быть в хороших кондициях уже сейчас. Если прийти на тренировку прямиком с дивана, то очень быстро тебя вернут на тот же диван.

Все шло к переносу Евро. Конечно, я расстроился. Очень хотелось сыграть на турнире. Но его же не отменили, а перенесли. Поэтому дай бог еще все получится. Станислав Саламович периодически звонит и спрашивает, как дела. Не скрою, это очень приятно. С ребятами поддерживаю связь. Недавно разговаривал с Ромой Нойштедтером и Костей Раушем. Собираюсь написать Марио. Узнать, как жизнь у него.