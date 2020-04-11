Мертенс не подпишет новый контракт с «Наполи» из-за конфликта

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сегодня, 10:28

Gazzetta dello Sport утверждает, что нападающий «Наполи» пока не подписал новый контракт с клубом.

Более того, футболист не собирается ставить подпись под новым договором, так как между сторонами возник небольшой конфликт. Форвард требовал, чтобы все штрафы, прописанные в договоре, шли на благотворительность, однако руководство клуба настояло на своем.

Также Мертенс был недоволен решением «Наполи» уволить нескольких сотрудников клуба из-за коронавируса.