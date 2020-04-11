ГлавнаяНовости

Мертенс не подпишет новый контракт с «Наполи» из-за конфликта

сегодня, 10:28

Gazzetta dello Sport утверждает, что нападающий «Наполи» Дрис Мертенс пока не подписал новый контракт с клубом.

Более того, футболист не собирается ставить подпись под новым договором, так как между сторонами возник небольшой конфликт. Форвард требовал, чтобы все штрафы, прописанные в договоре, шли на благотворительность, однако руководство клуба настояло на своем. 

Также Мертенс был недоволен решением «Наполи» уволить нескольких сотрудников клуба из-за коронавируса.

Все новости
Слухи«Милан» спешит продлить контракт с Романьоли
Сегодня, 10:49 Комментарии3
СлухиНойер хочет пятилетний контракт с «Баварией» на сумму 20 млн евро в год
Вчера, 16:13 Комментарии14
«Лацио» намерен сохранить Луиса Фелипе в команде
09 апреля Комментарии3
«Ман Юнайтед» на год решил продлить контракт с Фосу-Менса
09 апреля Комментарии5
Официально2 игрока «Ростова» продлили контракты с клубом
09 апреля ФотоКомментарии5
Вице-президент «Барсы»: «У нас не будет проблем с контрактом Месси»
09 апреля Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 11:10
beefs
Сегодня 10:29
есжай в другой клуб


Меня за такой первый комментарий сразу же оштрафовали.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:04
в это время он только роет себе яму))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:41
Кругом одни скандалы, правду говорят, бабло любит счёт.
Climent
Climent
сегодня в 10:29
Скандалисты никому не нужны, пусть ищет себе новое место.
beefs
beefs
сегодня в 10:29
есжай в другой клуб
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100