Мертенс не подпишет новый контракт с «Наполи» из-за конфликта

Gazzetta dello Sport утверждает, что нападающий «Наполи» Дрис Мертенс пока не подписал новый контракт с клубом.
Более того, футболист не собирается ставить подпись под новым договором, так как между сторонами возник небольшой конфликт. Форвард требовал, чтобы все штрафы, прописанные в договоре, шли на благотворительность, однако руководство клуба настояло на своем.
Также Мертенс был недоволен решением «Наполи» уволить нескольких сотрудников клуба из-за коронавируса.
Сегодня 10:29
есжай в другой клуб
Меня за такой первый комментарий сразу же оштрафовали.
Сегодня 10:29
есжай в другой клуб
Меня за такой первый комментарий сразу же оштрафовали.