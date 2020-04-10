Нойер хочет пятилетний контракт с «Баварией» на сумму 20 млн евро в год

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сегодня, 16:13

Голкипер «Баварии» назвал требования по новому контракту.

34-летний страж ворот хочет зарплату 20 млн евро в год. Также немецкий игрок хочет подписать соглашение сроком на 5 лет. Однако летом в мюнхенский клуб придет голкипер «Шальке» Александер Нюбель. Нойер опасается, что начнет получать меньше игрового времени.

«Бавария» предлагает Мануэлю контракт до 2023 года с возможностью продления на еще один сезон, включая бонусы. Сообщается, что Нойер хочет высокую зарплату потому, что по слухам защитник Люка Эрнандес и полузащитник Филиппе Коутиньо получают более 20 млн евро за сезон.

Ранее бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус заявил, что Нойер покинет Мюнхен.