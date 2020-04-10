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Нойер хочет пятилетний контракт с «Баварией» на сумму 20 млн евро в год

сегодня, 16:13

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер назвал требования по новому контракту.

34-летний страж ворот хочет зарплату 20 млн евро в год. Также немецкий игрок хочет подписать соглашение сроком на 5 лет. Однако летом в мюнхенский клуб придет голкипер «Шальке» Александер Нюбель. Нойер опасается, что начнет получать меньше игрового времени.

«Бавария» предлагает Мануэлю контракт до 2023 года с возможностью продления на еще один сезон, включая бонусы. Сообщается, что Нойер хочет высокую зарплату потому, что по слухам защитник Люка Эрнандес и полузащитник Филиппе Коутиньо получают более 20 млн евро за сезон.

Ранее бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус заявил, что Нойер покинет Мюнхен.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 17:49
Фига се пенсия!
Альфамен
Альфамен
сегодня в 17:38
Нойер берега совсем спутал....с какого перепуга он такую зарплату требует???Возраст уже предельный даже для вратаря,по игре он уже давно в топ-3 не входит,на дворе кризис...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 17:14
банально скажу, но-закатай губу
Kirgudu
Kirgudu
сегодня в 16:55
Чё он курит?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:21
Запросы , надо признать, запредельные. А по нынешнем временам - неразумные.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:21
не получит он столько потому как не стоит этого!!
Cтукачок
Cтукачок
сегодня в 16:19
Ого. Тер Штеген в Барсе просит 10 миллионов. И то скорее всего подпишет с меньшей зарплатой. Только Тер Штеген моложе и показывает игру не хуже.
398vra_r6p5t
398vra_r6p5t
сегодня в 16:18
Требования конечно не соизмеримые. Никто с ним такой контракт подписывать не будет. Проще нового игрока найти. Незаменимых людей нет.
beefs
beefs
сегодня в 16:14
вот это замахнулся, не забыл сколько тебе лет?
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