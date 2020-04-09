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Худяков: «Если сезон возобновится, то все контракты спокойно продлятся»

сегодня, 08:32

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказался на тему продления контрактов с футболистами на фоне эпидемии коронавируса. У многих игроков договора истекают 30 июня.

На общем собрании было много дискуссий на этот счет. Я так понимаю, если сезон проводится, то все контракты спокойно продлеваются. Это мы обсудили. И арендные соглашения, соответственно, тоже.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:54
что будет ни кто не знает
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:37
Конечно все контракты продлены но что будет если вирус продлят.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:12
А если не возобновится?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:01
Эти конракты ещё и нужно проплачивать, всё серъёзно.
Cap700
Cap700
сегодня в 09:51
Америку открыл.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:09, ред.
Кокорин: «У меня аренда в «Сочи» до 15 мая.»

...или спортдир "Тамбова" Худяков автоматически продлевает всем аренды и контракты...????
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 08:51
Ложь
Footbolista
Footbolista
сегодня в 08:47, ред.
Продлятся...но похудеют...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:43
Спокойно не будет в любом случае.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:33
Если бы, да кабы. Посмотрим.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:33
А если нет?
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