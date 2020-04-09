Худяков: «Если сезон возобновится, то все контракты спокойно продлятся»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказался на тему продления контрактов с футболистами на фоне эпидемии коронавируса. У многих игроков договора истекают 30 июня.

На общем собрании было много дискуссий на этот счет. Я так понимаю, если сезон проводится, то все контракты спокойно продлеваются. Это мы обсудили. И арендные соглашения, соответственно, тоже.