Элканн: «Все в Италии стали подражать „Ювентусу“»

Лапо Элканн, один из наследников семейства Аньелли, которому принадлежит «Ювентус», рассказал о роли туринского клуба в итальянском футболе в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.

Я привилегированный человек, я вырос в финансовом комфорте, поэтому людям, подобным мне, пришло время как можно больше работать и помогать стране.

От искусства до Ferrari, мы великая страна. Я вижу силу и стойкость наших сограждан, но я должен внести более конкретный вклад.

Кьеллини и Аньелли работали вместе, чтобы заставить команду пойти на сокращение зарплат. И это был исключительный жест. Теперь все в Италии подражают нам.