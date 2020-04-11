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Элканн: «Все в Италии стали подражать „Ювентусу“»

сегодня, 13:27

Лапо Элканн, один из наследников семейства Аньелли, которому принадлежит «Ювентус», рассказал о роли туринского клуба в итальянском футболе в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса. 

Я привилегированный человек, я вырос в финансовом комфорте, поэтому людям, подобным мне, пришло время как можно больше работать и помогать стране. 

От искусства до Ferrari, мы великая страна. Я вижу силу и стойкость наших сограждан, но я должен внести более конкретный вклад.

Кьеллини и Аньелли работали вместе, чтобы заставить команду пойти на сокращение зарплат. И это был исключительный жест. Теперь все в Италии подражают нам. 

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 15:55
всегда были и будут первыми
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 14:34
Лучшим всегда подражают.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:29
Пришлось пойти на поводу у богатеев.
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