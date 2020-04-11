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Президент «Кальяри»: «Глобальный доход упадет из-за коронавируса»

сегодня, 12:23

Президент «Кальяри» Томаззо Джулини высказал опасения по поводу возобновления сезона после коронавирусной эпидемии. 

Наингголан? Если бы он захотел остаться с нами, то мы бы могли начать переговоры с «Интером», но все очень сложно. Объективно, в мире посткоронавирусного футбола «Кальяри» не сможет себе позволить даже половину той зарплаты, которую сейчас получает Раджа. 

Я беспокоюсь не столько об этом сезоне, сколько о будущем спорта. Если правительство не поможет спонсорам, то мы потеряем их поддержку. Телевизионные права будут переоценены, глобальный доход упадет. 

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:33
Да конечно многие не перенесут.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 12:23
уже падает не по дням, а по часам
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