Президент «Кальяри»: «Глобальный доход упадет из-за коронавируса»

Президент «Кальяри» Томаззо Джулини высказал опасения по поводу возобновления сезона после коронавирусной эпидемии.

Наингголан? Если бы он захотел остаться с нами, то мы бы могли начать переговоры с «Интером», но все очень сложно. Объективно, в мире посткоронавирусного футбола «Кальяри» не сможет себе позволить даже половину той зарплаты, которую сейчас получает Раджа.

Я беспокоюсь не столько об этом сезоне, сколько о будущем спорта. Если правительство не поможет спонсорам, то мы потеряем их поддержку. Телевизионные права будут переоценены, глобальный доход упадет.