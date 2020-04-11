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Дзофф ответил, считает ли он Буффона своим наследником

сегодня, 12:30

Легенда итальянского футбола Дино Дзофф поделился мнением о карьере голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона

Считаю ли я Буффона своим наследником? Я не знаю, можно ли считать его таковым, но он, безусловно, добился больших успехов, и в своей карьере он всегда показывал свой высочайший уровень. В последние годы он был ведущим футболистом в итальянском футболе. 

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил juvenale
сегодня в 13:13
Буффон второй вратарь после Яшина,так что прикольные доводы)
10 лучших вратарей по версии France Football:
1) Лев Яшин (СССР)
2) Гордон Бэнкс (Англия)
3) Дино Дзофф (Италия)
4) Джанлуиджи Буффон (Италия)
5) Мануэль Нойер (Германия)
6) Петер Шмейхель (Дания)
7) Зепп Майер (ФРГ)
8) Икер Касильяс (Испания)
9) Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)
10) Питер Шилтон (Англия)
juvenale
juvenale ответил Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:05
Чем уровень Буффона выше Дзоффа? Это так же как наверное и первый коммент был написан, что ему Буффон больше нравится. Вопрос только, а что вы знаете о Дзоффе? Занял третье место в списке лучших вратарей XX века по версии ИФФХС после Льва Яшина и Гордона Бэнкса. Среди лучших вратарей Европы Дзофф занял второе место после Яшина. Признан в ноябре 2003 года лучшим футболистом Италии за последние 50 лет по версии Итальянской футбольной федерации. Сказать, что уровень Буффона выше чем у Дзоффа, тоже самое, что сказать, что уровень Акинфеева выше чем у Яшина! Акинфеев и Буффон могут быть только наследниками таких величин как Яшин и Дзофф! А сравнивать уровень того футбола с сегодняшним, это уж извините проявлять неуважение к самому футболу. Яшин и Дзофф в мировом футболе куда больше величины, чем нынешние вратари.
Буффон второй вратарь после Яшина,так что прикольные доводы)
VAN ARM
VAN ARM ответил Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:02
Чем уровень Буффона выше Дзоффа? Это так же как наверное и первый коммент был написан, что ему Буффон больше нравится. Вопрос только, а что вы знаете о Дзоффе? Занял третье место в списке лучших вратарей XX века по версии ИФФХС после Льва Яшина и Гордона Бэнкса. Среди лучших вратарей Европы Дзофф занял второе место после Яшина. Признан в ноябре 2003 года лучшим футболистом Италии за последние 50 лет по версии Итальянской футбольной федерации. Сказать, что уровень Буффона выше чем у Дзоффа, тоже самое, что сказать, что уровень Акинфеева выше чем у Яшина! Акинфеев и Буффон могут быть только наследниками таких величин как Яшин и Дзофф! А сравнивать уровень того футбола с сегодняшним, это уж извините проявлять неуважение к самому футболу. Яшин и Дзофф в мировом футболе куда больше величины, чем нынешние вратари.
на легенды ни кто и не покушается)) это моё мнение )) кто лучше для меня думаю решать только мне))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил VAN ARM
сегодня в 12:48
буффон это уровень выше!!!
Чем уровень Буффона выше Дзоффа? Это так же как наверное и первый коммент был написан, что ему Буффон больше нравится. Вопрос только, а что вы знаете о Дзоффе?
Занял третье место в списке лучших вратарей XX века по версии ИФФХС после Льва Яшина и Гордона Бэнкса.
Среди лучших вратарей Европы Дзофф занял второе место после Яшина.
Признан в ноябре 2003 года лучшим футболистом Италии за последние 50 лет по версии Итальянской футбольной федерации.
Сказать, что уровень Буффона выше чем у Дзоффа, тоже самое, что сказать, что уровень Акинфеева выше чем у Яшина!
Акинфеев и Буффон могут быть только наследниками таких величин как Яшин и Дзофф! А сравнивать уровень того футбола с сегодняшним, это уж извините проявлять неуважение к самому футболу.
Яшин и Дзофф в мировом футболе куда больше величины, чем нынешние вратари.
SSPZ
SSPZ ответил SSPZ
сегодня в 12:34
мне Буффон больше нравится
в качестве голкипера, разумеется)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:32, ред.
буффон это уровень выше!!!
SSPZ
SSPZ
сегодня в 12:30
мне Буффон больше нравится
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