Дзофф ответил, считает ли он Буффона своим наследником

Легенда итальянского футбола поделился мнением о карьере голкипера «Ювентуса» .

Считаю ли я Буффона своим наследником? Я не знаю, можно ли считать его таковым, но он, безусловно, добился больших успехов, и в своей карьере он всегда показывал свой высочайший уровень. В последние годы он был ведущим футболистом в итальянском футболе.