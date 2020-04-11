Дзофф ответил, считает ли он Буффона своим наследником

Легенда итальянского футбола Дино Дзофф поделился мнением о карьере голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.
Считаю ли я Буффона своим наследником? Я не знаю, можно ли считать его таковым, но он, безусловно, добился больших успехов, и в своей карьере он всегда показывал свой высочайший уровень. В последние годы он был ведущим футболистом в итальянском футболе.
1) Лев Яшин (СССР)
2) Гордон Бэнкс (Англия)
3) Дино Дзофф (Италия)
4) Джанлуиджи Буффон (Италия)
5) Мануэль Нойер (Германия)
6) Петер Шмейхель (Дания)
7) Зепп Майер (ФРГ)
8) Икер Касильяс (Испания)
9) Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)
10) Питер Шилтон (Англия)
1) Лев Яшин (СССР)
2) Гордон Бэнкс (Англия)
3) Дино Дзофф (Италия)
4) Джанлуиджи Буффон (Италия)
5) Мануэль Нойер (Германия)
6) Петер Шмейхель (Дания)
7) Зепп Майер (ФРГ)
8) Икер Касильяс (Испания)
9) Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)
10) Питер Шилтон (Англия)
Занял третье место в списке лучших вратарей XX века по версии ИФФХС после Льва Яшина и Гордона Бэнкса.
Среди лучших вратарей Европы Дзофф занял второе место после Яшина.
Признан в ноябре 2003 года лучшим футболистом Италии за последние 50 лет по версии Итальянской футбольной федерации.
Сказать, что уровень Буффона выше чем у Дзоффа, тоже самое, что сказать, что уровень Акинфеева выше чем у Яшина!
Акинфеев и Буффон могут быть только наследниками таких величин как Яшин и Дзофф! А сравнивать уровень того футбола с сегодняшним, это уж извините проявлять неуважение к самому футболу.
Яшин и Дзофф в мировом футболе куда больше величины, чем нынешние вратари.
Занял третье место в списке лучших вратарей XX века по версии ИФФХС после Льва Яшина и Гордона Бэнкса.
Среди лучших вратарей Европы Дзофф занял второе место после Яшина.
Признан в ноябре 2003 года лучшим футболистом Италии за последние 50 лет по версии Итальянской футбольной федерации.
Сказать, что уровень Буффона выше чем у Дзоффа, тоже самое, что сказать, что уровень Акинфеева выше чем у Яшина!
Акинфеев и Буффон могут быть только наследниками таких величин как Яшин и Дзофф! А сравнивать уровень того футбола с сегодняшним, это уж извините проявлять неуважение к самому футболу.
Яшин и Дзофф в мировом футболе куда больше величины, чем нынешние вратари.