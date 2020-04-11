ГлавнаяНовости

РФС уведомил УЕФА о готовности Петербурга принять Евро-2020

сегодня, 13:53

РФС уведомил УЕФА о готовности принять матчи Евро-2020 в 2021 году. Об этом сообщили в службе коммуникации РФС.

Российский футбольный союз официально уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы в 2021 году. Письмо в УЕФА РФС направил после получения соответствующих гарантий от властей Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов заявил, что власти города не намерены отказываться от проведения матчей чемпионата Европы в 2021 году.

Все новости
«Сочи» выплатил долги игрокам за выход в РПЛ
Сегодня, 11:13 Комментарии8
Тульский «Арсенал» призвал болельщиков оставаться дома
Вчера, 21:29 ВидеоКомментарии6
«Локомотив» организовал доставку продуктов ветеранам и болельщикам
Вчера, 19:24 Комментарии3
Гильерме и Крыховяк были против снижения зарплат в «Локомотиве»
Вчера, 18:45 Комментарии22
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов пошёл на сокращение зарплаты
Вчера, 15:50 Комментарии5
«Сочи» договорились с футболистами о снижении зарплат на 50%
Вчера, 15:42 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответил beefs
сегодня в 16:46
питер примет в любую погоду...
да)) с погодой там обычно не фонтан)) но примет))
SSPZ
SSPZ ответил Mikki
сегодня в 14:01
Если коммент отмечен модератором как лучший, то этот блок появится в соответствующем материале.
Спасибо, понял. Спасибо за ОПЕРАТИВНЫЕ изменения - первый комментарий.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:59
У наших чиновников если вопрос касается прибыли ответ завсегда один...
"Хоть завтра"...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:55
Рано делать заявления подобного рода. Как там дальше все повернется - неизвестно ???
beefs
beefs
сегодня в 13:54
питер примет в любую погоду...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100