РФС уведомил УЕФА о готовности Петербурга принять Евро-2020

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сегодня, 13:53

РФС уведомил УЕФА о готовности принять матчи Евро-2020 в 2021 году. Об этом сообщили в службе коммуникации РФС .

Российский футбольный союз официально уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы в 2021 году. Письмо в УЕФА РФС направил после получения соответствующих гарантий от властей Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов заявил, что власти города не намерены отказываться от проведения матчей чемпионата Европы в 2021 году.