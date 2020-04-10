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Гильерме и Крыховяк были против снижения зарплат в «Локомотиве»

вчера, 18:45

По информации журналиста Ивана Карпова, часть игроков «Локомотива» не поддержала идею снижения зарплаты из-за ситуации с пандемией коронавируса и приостановки чемпионата.

Активно против понижения выступили Гильерме и Крыховяк. Плюс те, у кого заканчивается контракт, как у Коченкова.

В оппозиции к ним оказались лояльные клубу – Баринов и Чорлука. Братья Миранчуки сыграли массовку, задающую вопросы. Важно понимать, что молодые ребята (например, Куликов) не участвовали в бунте. По моим данным, их понижение не коснулось. Разговор шел за богатых игроков основы. Первый раунд переговоров провалился. Кикнадзе не смог убедить команду поделиться деньгами в сложных для клуба условиях. Начались тяжелые индивидуальные консультации с футбиками. Несколько дней гендир пытался вырулить ситуацию, но получалось не очень.

И тут вылез Семин с колонкой, раскрыв себя как главного выгодополучателя конфликта. Он вступился за футболистов, дав им зеленый свет на соглашение с Кикнадзе.

В итоге стороны договорились понизиться на 40% до возобновления сезона.

Пока главным героем истории выглядит Палыч. При этом, по моим данным, в РЖД не оценили писательские таланты тренера и чаша весов склонилась в пользу того, чтобы убрать его после сезона. Если раньше все зависело только и исключительно от результата, то теперь даже если команда займет второе место, это может уже не помочь. Главу госмонополии Белозерова серьезно рассердили газетные очерки Семина.

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Все комментарии
SSPZ
SSPZ
вчера в 21:30
Бунт на корабле. Непорядок.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:18
Ни когда не ожидал, что Гильерме и "К" ЖЛОБЫ.
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 20:55
А за что платить??? Даже в любом шаблоном договоре есть пункт форс мажор. Тоже самое нужно отнести к любому представителю гос думы и администрации правительства
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
вчера в 19:46
Эти приехали зарабатывать.
Дормаедых.Отправить домой.🐈.
Gunslinger
Gunslinger ответил волгодон 2
вчера в 19:31
Слегка амбициозные проводники Чук и Гек зашли по стопам в меру корыстного,измученного петардами офицера Шунина
В десяточку!!! :)))
VIPded
VIPded
вчера в 19:25
Гильерме может довыделываться и до вылета из сборной. Раз сложное положение "Родины" не понял...)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:22
Палыч всех уговорил и его же хотят сделать виноватым - оригинально.
Один раз выгнали, потом жалели. Посмотрим что дальше будет???
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:18
Ну вот,даже кнехты-наёмники ведут себя на поле боя по-разному!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
вчера в 19:01
посадить на дрезину и пусть в гейропу валят....
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 18:58
Слегка амбициозные проводники Чук и Гек зашли по стопам в меру корыстного,измученного петардами офицера Шунина
Climent
Climent
вчера в 18:55
Лишить Гильерме российского гражданства, все равно от него пользы никакой.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 18:53
эх.. и россиянин Гильерме,собака
поляк-то понятно
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:53
Эти приехали зарабатывать.
jilbar
jilbar
вчера в 18:50
Отправить на Родину, там больше заработают.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:50
желтуха а не новость)))
shlomo
shlomo
вчера в 18:45
Оторвались от коллектива...не хорошо
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