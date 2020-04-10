Гильерме и Крыховяк были против снижения зарплат в «Локомотиве»

По информации журналиста Ивана Карпова, часть игроков «Локомотива» не поддержала идею снижения зарплаты из-за ситуации с пандемией коронавируса и приостановки чемпионата.
Активно против понижения выступили Гильерме и Крыховяк. Плюс те, у кого заканчивается контракт, как у Коченкова.
В оппозиции к ним оказались лояльные клубу – Баринов и Чорлука. Братья Миранчуки сыграли массовку, задающую вопросы. Важно понимать, что молодые ребята (например, Куликов) не участвовали в бунте. По моим данным, их понижение не коснулось. Разговор шел за богатых игроков основы. Первый раунд переговоров провалился. Кикнадзе не смог убедить команду поделиться деньгами в сложных для клуба условиях. Начались тяжелые индивидуальные консультации с футбиками. Несколько дней гендир пытался вырулить ситуацию, но получалось не очень.
И тут вылез Семин с колонкой, раскрыв себя как главного выгодополучателя конфликта. Он вступился за футболистов, дав им зеленый свет на соглашение с Кикнадзе.
В итоге стороны договорились понизиться на 40% до возобновления сезона.
Пока главным героем истории выглядит Палыч. При этом, по моим данным, в РЖД не оценили писательские таланты тренера и чаша весов склонилась в пользу того, чтобы убрать его после сезона. Если раньше все зависело только и исключительно от результата, то теперь даже если команда займет второе место, это может уже не помочь. Главу госмонополии Белозерова серьезно рассердили газетные очерки Семина.
Один раз выгнали, потом жалели. Посмотрим что дальше будет???
Один раз выгнали, потом жалели. Посмотрим что дальше будет???
поляк-то понятно
поляк-то понятно