Гильерме и Крыховяк были против снижения зарплат в «Локомотиве»

По информации журналиста Ивана Карпова, часть игроков «Локомотива» не поддержала идею снижения зарплаты из-за ситуации с пандемией коронавируса и приостановки чемпионата.

Активно против понижения выступили Гильерме и Крыховяк. Плюс те, у кого заканчивается контракт, как у Коченкова.

В оппозиции к ним оказались лояльные клубу – Баринов и Чорлука. Братья Миранчуки сыграли массовку, задающую вопросы. Важно понимать, что молодые ребята (например, Куликов) не участвовали в бунте. По моим данным, их понижение не коснулось. Разговор шел за богатых игроков основы. Первый раунд переговоров провалился. Кикнадзе не смог убедить команду поделиться деньгами в сложных для клуба условиях. Начались тяжелые индивидуальные консультации с футбиками. Несколько дней гендир пытался вырулить ситуацию, но получалось не очень.

И тут вылез Семин с колонкой, раскрыв себя как главного выгодополучателя конфликта. Он вступился за футболистов, дав им зеленый свет на соглашение с Кикнадзе.

В итоге стороны договорились понизиться на 40% до возобновления сезона.