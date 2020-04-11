«Сочи» выплатил долги игрокам за выход в РПЛ

Сообщается, что «Сочи» выплатил футболистам премиальные за выход в РПЛ.
Недавно бывший футболист «Сочи» анонимно рассказал, что клуб не погасил перед экс-игроками задолженность по премиальным за выход в высший дивизион.
Теперь отмечается, что футболисты получили по 87 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что «Сочи» договорились с футболистами о снижении зарплат на 50%.
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