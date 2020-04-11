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«Сочи» выплатил долги игрокам за выход в РПЛ

сегодня, 11:13

Сообщается, что «Сочи» выплатил футболистам премиальные за выход в РПЛ.

Недавно бывший футболист «Сочи» анонимно рассказал, что клуб не погасил перед экс-игроками задолженность по премиальным за выход в высший дивизион.

Теперь отмечается, что футболисты получили по 87 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что «Сочи» договорились с футболистами о снижении зарплат на 50%.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:34
Смешная премия, за такую не стоило и биться.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:55
это не плохо значит не совсем банкроты)) или какорин вернул часть зарплаты и хватило?))
Almazny
Almazny
сегодня в 11:41
Долго что-то выплачивали.
ОПС
ОПС
сегодня в 11:35
87 тысяч вроде немного для футболистов, но и это тоже деньги. Хоть с запазданием, но все же.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:32
Сочи выполнили свой долг.
Аpбитр
Аpбитр ответил Судья Иванов
сегодня в 11:18
beefs Сегодня 10:29 есжай в другой клуб Меня за такой первый комментарий сразу же оштрафовали.
Добрый день.
Вот Ваш комментарий: "Без комментариев."
За недостоверное обращение, в следующий раз будет бан.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:14
Молодцы, что ещё сказать!
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