«Сочи» выплатил долги игрокам за выход в РПЛ

1586592814

сегодня, 11:13

Сообщается, что «Сочи» выплатил футболистам премиальные за выход в РПЛ .

Недавно бывший футболист «Сочи» анонимно рассказал, что клуб не погасил перед экс-игроками задолженность по премиальным за выход в высший дивизион.

Теперь отмечается, что футболисты получили по 87 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что «Сочи» договорились с футболистами о снижении зарплат на 50%.