«Локомотив» организовал доставку продуктов ветеранам и болельщикам

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо сообщил, что клуб организовал доставку продуктов и лекарств болельщикам старше 65 лет и ветеранам.

В клубной базе болельщиков много пожилых людей старше 65 лет, плюс ветераны клуба и представители маломобильных групп населения. Мы обзвонили их всех — справились о самочувствии и узнали, какие лекарства и продукты им необходимы. Совместно с болельщиками была создана инициативная группа ребят, которые уже осуществили первые доставки и будут делать это и дальше.

Многие отказывались от помощи, но при этом им было интересно и приятно просто пообщаться — о жизни, о «Локомотиве». Отмечу, что это не разовая акция – тем, кому необходима наша помощь с доставкой необходимых продуктов и товаров, мы будем помогать до конца режима самоизоляции. Мы оставили всем номера телефонов и создали почту help@fclm.ru, поэтому если нашим болельщикам нужна помощь, пишите туда.