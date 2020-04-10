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«Локомотив» организовал доставку продуктов ветеранам и болельщикам

вчера, 19:24

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо сообщил, что клуб организовал доставку продуктов и лекарств болельщикам старше 65 лет и ветеранам.

В клубной базе болельщиков много пожилых людей старше 65 лет, плюс ветераны клуба и представители маломобильных групп населения. Мы обзвонили их всех — справились о самочувствии и узнали, какие лекарства и продукты им необходимы. Совместно с болельщиками была создана инициативная группа ребят, которые уже осуществили первые доставки и будут делать это и дальше.

Многие отказывались от помощи, но при этом им было интересно и приятно просто пообщаться — о жизни, о «Локомотиве». Отмечу, что это не разовая акция – тем, кому необходима наша помощь с доставкой необходимых продуктов и товаров, мы будем помогать до конца режима самоизоляции. Мы оставили всем номера телефонов и создали почту help@fclm.ru, поэтому если нашим болельщикам нужна помощь, пишите туда.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что игроки договорились с руководством клуба о сокращении зарплат на 40%.

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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:03
всё это хорошо) но очень мало!! от буржуев (всех) хотелось бы увидеть настоящие поступки!!
Comdiv
Comdiv
вчера в 19:36
Кони скажут, что это показуха, сами ничего не делают.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:25
Пока вирус прет по Европе и явных улучшений пока не видно.
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