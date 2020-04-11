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Евсеев: «Футболисты получают столько, сколько заслуживают»

сегодня, 19:37

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением об обращении наставника «Локомотива» Юрия Сёмина по поводу сокращения зарплат футболистов:

Не читал, только видел вырезки. Каждую ситуацию нужно оценивать по-разному, есть качества разные, как попросить, сколько попросить. Тут только отношения футболист — руководитель. Футбол — игра номер один, и внимание будет всегда повышенное. 

Много будет и недовольных. Они считают, что футболист получает много, а на самом деле — столько, сколько заслуживает. Футболисты получают травмы, находятся вдалеке от близких. Психика у футболистов разболтанная. А так, да, Сёмин сказал, что нужно посмотреть на других, почему бы и нет. Согласен, не нужно искать несправедливость через футболистов.

Ранее Евсеев высказал свое мнение о российском телевидении. 

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Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 20:05
не всегда и не все, многие получают намного больше, чем заслуживают.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 20:04
Люблю и Палыча, и Вадика, но будем объективны они оторваны от реальной жизни подавляющего большинства их соотечественников буквально космически.
VIPded
VIPded
сегодня в 20:03
Плач голодающих ногомячистов утомил...)))
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 20:03
А знает ли Евсей сколько рабочих,нарушая ТБ и иной раз рискуя жизнью с подачи работодателя,ежедневно и круглосуточно,вдалеке от близких куют на существование,не мечтая о мечте.
..что-то я погнал не о футболе)
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 19:55
Приравнены к шоу-бизнесу многооплачиваемому,мягко говоря
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:51
согласен полностью!!
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 19:49
Предлагаю совсем не платить на время карантина !
Альфамен
Альфамен
сегодня в 19:47
А какая вообще польза от футболиста в принципе,что он может вообще что-то заслуживать???
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 19:41
Никто кроме футболистов не считает, что они получают то что заслуживают
AgentART
AgentART
сегодня в 19:38
Запгнул, так загнул, некоторым вообще платить не нужно.
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