Евсеев: «Футболисты получают столько, сколько заслуживают»

Главный тренер «Уфы» поделился мнением об обращении наставника «Локомотива» по поводу сокращения зарплат футболистов:

Не читал, только видел вырезки. Каждую ситуацию нужно оценивать по-разному, есть качества разные, как попросить, сколько попросить. Тут только отношения футболист — руководитель. Футбол — игра номер один, и внимание будет всегда повышенное.

Много будет и недовольных. Они считают, что футболист получает много, а на самом деле — столько, сколько заслуживает. Футболисты получают травмы, находятся вдалеке от близких. Психика у футболистов разболтанная. А так, да, Сёмин сказал, что нужно посмотреть на других, почему бы и нет. Согласен, не нужно искать несправедливость через футболистов.