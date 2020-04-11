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Павлюченко: «Догадываюсь, для чего приглашался Ари в сборную»

сегодня, 16:47

Бывший российский футболист Роман Павлюченко поделился мнением о натурализации футболистов в национальной сборной.

Гильерме – хороший вратарь, но неужели у нас нет второго или третьего вратаря под Акинфеева? Или теперь на место Акинфеева. У нас полно хороших вратарей, поверьте. Так же по нападающим. Не знаю, для чего всё это делалось. Догадываюсь, для чего приглашался Ари. Свои схемы есть, агенты работают, но это мои догадки.

Открывал ли Черчесов своё агентство? Не хочется в это верить, но догадки присутствуют. Ну, поиграл он несколько матчей, и на этом всё закончилось. Для чего это надо было? Понятно, случилась проблема у Кокорина с Мамаевым. Хотя Черчесов играет с одним выдвинутым форвардом. Есть Дзюба, есть Смолов. Есть игроки группы атаки, которые подросли для сборной.

Ари не был игроком, который выходил и решал, как Месси. Просто выходил на замену. Вот так давать паспорт — «На! Ты игрок сборной». Ну, не знаю.

Ранее Роман Павлюченко заявил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба способен побить рекорд экс-игрока петербургского клуба Александра Кержакова по количеству голов за сборную России.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:04
так поведай свои догадки )))чего слился то?)) трепач!!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:01
"Но это мои догадки", "не хочется верить, но догадки присутствуют", "для чего это надо было?" Черчесов задачу по выходу на ЧЕ выполнил? Остальное Вас не должно волновать и свои догадки можете себе запихнуть сами знаете куда. Станете тренером сборной, будете вызывать того, кого Вы будете считать нужным.
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 16:50
Бабло кто-то за это гребет.
Не спартак
Не спартак
сегодня в 16:49
Павлюченко абсолютно прав, дают паспорта третьеразразрядным игрокам.
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