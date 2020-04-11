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Гаурачс: «„Торпедо“ еще не готово играть в Премьер-лиге»

сегодня, 16:37

Бывший нападающий московского «Торпедо» Эдгарс Гаурачс выразил мнение, что клуб пока не готов выступать в Премьер-лиге.

Могу сказать свое мнение со стороны. Если руководство и команда готовы к этому шагу, то нужно выходить. Но мне кажется, что «Торпедо» еще к этому не готово, у клуба нет своего стадиона.

Нужно подождать год-два, сэкономить финансы, дать шанс своим молодым воспитанникам, возможно, кого-то продать. И когда у клуба будет свой стадион, бюджет, хорошая команда, тогда нужно выходить и ставить в Премьер-лиге серьезные задачи. В противном случае, это только может отбросить «Торпедо» назад.

Ранее капитан «Торпедо» Сергей Шустиков рассказал, как футболисты клуба восприняли сокращение зарплат.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:05
Денег нет, но надо стараться.
VAN ARM
VAN ARM ответил Climent
сегодня в 16:52
Хватит в Премьер-лиге Москвы.
в москве хотя бы финансы есть)) вот от анжи и тамбова игры не дождаться-они о том как семьи прокормить думают а не о футболе!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:50
а я за возвращение зиловцев в вышку!! и ротор за одно!!
Climent
Climent
сегодня в 16:42
Хватит в Премьер-лиге Москвы.
jilbar
jilbar
сегодня в 16:38
Это давно было ясно, ФНЛ его дом родной.
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