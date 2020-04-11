Гаурачс: «„Торпедо“ еще не готово играть в Премьер-лиге»

Бывший нападающий московского «Торпедо» выразил мнение, что клуб пока не готов выступать в Премьер-лиге.

Могу сказать свое мнение со стороны. Если руководство и команда готовы к этому шагу, то нужно выходить. Но мне кажется, что «Торпедо» еще к этому не готово, у клуба нет своего стадиона.

Нужно подождать год-два, сэкономить финансы, дать шанс своим молодым воспитанникам, возможно, кого-то продать. И когда у клуба будет свой стадион, бюджет, хорошая команда, тогда нужно выходить и ставить в Премьер-лиге серьезные задачи. В противном случае, это только может отбросить «Торпедо» назад.