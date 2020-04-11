Селюк: «Обращайтесь ко мне, найду хороших игроков по приемлемой цене»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о последствиях пандемии коронавируса для трансферного рынка:

В России крупных трансферов летом точно не будет. В Европе они возможны. Я сам всегда был сторонником переходов качественных футболистов за небольшие деньги. Если кому важно соотношение «цена – качество», обращайтесь ко мне! Я найду хороших футболистов по приемлемой цене.