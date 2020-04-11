ГлавнаяНовости

Селюк: «Обращайтесь ко мне, найду хороших игроков по приемлемой цене»

сегодня, 17:37

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о последствиях пандемии коронавируса для трансферного рынка:

В России крупных трансферов летом точно не будет. В Европе они возможны. Я сам всегда был сторонником переходов качественных футболистов за небольшие деньги. Если кому важно соотношение «цена – качество», обращайтесь ко мне! Я найду хороших футболистов по приемлемой цене.

Считаю, после коронавируса в российском футболе больше не будут платить по 4 миллиона евро 34-летним игрокам, как в «Локомотиве». Клубы оказались в очень сложном положении. Чтобы выжить, придется более аккуратно расходовать выделяемые средства. Бюджетного финансирования практически не будет. Поэтому я бы посоветовал РФС разрешить клубам ФНЛ досрочно завершить сезон. Там продление чемпионата на месяц-полтора еще более критично, чем в РПЛ.

Ранее Селюк прокомментировал отставку шести членов совета директоров «Барселоны». 

Все новости
Место «Спартака» в иерархии
Сегодня, 19:59Станислав Горин в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
Евсеев: «Футболисты получают столько, сколько заслуживают»
Сегодня, 19:37 Комментарии10
Игбун: «Три недели никуда не выхожу из дома»
Сегодня, 19:10 Комментарии5
Евсеев: «Я редко включаю телевизор»
Сегодня, 18:47 Комментарии6
Селюк: «Бартомеу в „Барселоне“ не грозит импичмент»
Сегодня, 17:07 Комментарии6
Павлюченко: «Догадываюсь, для чего приглашался Ари в сборную»
Сегодня, 16:47 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:07
ура, не пропадём !
Cтукачок
Cтукачок ответил Climent
сегодня в 19:01
А Чалова сможешь в Реал продать?
Это называется: "Толкать 77"
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 18:48
с короной будут скидки :(
Lazurny
Lazurny
сегодня в 18:35
Есть комментатор-клоун, а есть и агент-клоун, впрочем как и тренер-клоун, но не будем говорить его фамилию.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 18:31
"Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже."
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:14
новый себастьяно перейро нашелся!!!)))))))
Альфамен
Альфамен ответил cska vperiod
сегодня в 18:03
Селюк обращается к федуну, мол зулусов оптом толкну.
А почему именно к Федуну?Может к Генеру?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:01
Когда это чучело из страны выгонят?
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 18:00
Работорговец никак не уймётся, хочет побольше негров впарить
Almazny
Almazny ответил cska vperiod
сегодня в 17:52
Селюк обращается к федуну, мол зулусов оптом толкну.
Фердуну сейчас требуются только кавказцы, поменялась генеральная линия свиноводства.
VIPded
VIPded
сегодня в 17:50
Соккеру рекламу заказал ДимДимыч?)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:47
Селюк обращается к федуну, мол зулусов оптом толкну.
Climent
Climent
сегодня в 17:45
А Чалова сможешь в Реал продать?
jilbar
jilbar
сегодня в 17:40
Селюк сам себя рекламирует. Совсем на Васю Уткина стал похож, только денег гораздо больше получает.
Лиговский
Лиговский
сегодня в 17:38
Зулусы на любой вкус в любом количестве.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100