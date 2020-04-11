Селюк: «Обращайтесь ко мне, найду хороших игроков по приемлемой цене»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о последствиях пандемии коронавируса для трансферного рынка:
В России крупных трансферов летом точно не будет. В Европе они возможны. Я сам всегда был сторонником переходов качественных футболистов за небольшие деньги. Если кому важно соотношение «цена – качество», обращайтесь ко мне! Я найду хороших футболистов по приемлемой цене.
Считаю, после коронавируса в российском футболе больше не будут платить по 4 миллиона евро 34-летним игрокам, как в «Локомотиве». Клубы оказались в очень сложном положении. Чтобы выжить, придется более аккуратно расходовать выделяемые средства. Бюджетного финансирования практически не будет. Поэтому я бы посоветовал РФС разрешить клубам ФНЛ досрочно завершить сезон. Там продление чемпионата на месяц-полтора еще более критично, чем в РПЛ.
Ранее Селюк прокомментировал отставку шести членов совета директоров «Барселоны».