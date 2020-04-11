Игбун: «Три недели никуда не выхожу из дома»

Нападающий московского «Динамо» поделился мнением о матчах РПЛ для «бело-голубых» до приостановки сезона, а также рассказал, чем занимается во время карантина:

На мой взгляд, мы выступили неплохо. После поражения от «Спартака» дома смогли психологически восстановиться и одержать две важные победы. Сейчас мы на шестом месте и, считаю, именно тут и должны быть после неудачного старта. К сожалению, продолжить свою серию оказалось невозможным – из-за вируса все остановилось, и теперь мы ждем, когда ситуация нормализуется.

Поддерживать форму сейчас трудно из-за того, что приходится сидеть дома. Поэтому спасибо клубу, что смогли организовать доставку велотренажеров и видео тренировки с тренером по физической подготовке. Благодаря этому мы можем держать себя в тонусе. Это максимум в данной ситуации, и тут «Динамо» сработало просто здорово. Тренировочный план хорош, и мы строго его соблюдаем. Остается верить в лучшее.

Дома я делаю практически все то же самое, что и обычно. Я довольно домашний человек и вот уже три недели никуда не выхожу. Единственный раз, когда покинул четыре стены, это был тот самый случай, когда привезли велотренажер и мне надо было его забрать. Сидеть дома непросто, но нам нужно следовать всем правилам и рекомендациям. Надеюсь, скоро все разрешится, и мы вернемся в привычный ритм игр и тренировок.