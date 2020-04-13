Филипп: «Для меня деньги не на первом месте....

Нападающий «Динамо» поделился мнением о своем решении перебраться в чемпионат России. Напомним, что Филипп перешел в московский клуб из дортмундской «Боруссии».

Долго сомневался, потому что думал, что скажут люди. 25-летний немец едет в Россию — и всем понятно, зачем. Это было главной проблемой. Но через пару недель раздумий я решил: «Да какое им всем дело до меня, а мне до них? Они не знают, что внутри меня, как я себя чувствую».

О том же говорили близкие друзья: «Узнал бы кто-то тебя поближе — никогда бы так не подумал». Кто-то на моем месте реально поехал бы подзаработать, потом вернулся бы играть за копейки, но ни о чем не парясь. Для меня деньги не на первом месте, и я научен правильному отношению к ним.

Пока я не стал профессионалом, семья жила небогато. Крыша над головой была, я не жалуюсь, но зарплаты — совсем небольшие. А потом из-за некоторых проблем заработки в семье упали, пришлось ужиматься во всем. Ходили по краю. В 14-15 лет мне давали максимум 20 евро на месяц — это еще бабушка подкидывала.

Поэтому теперь еще сильнее дорожу тем, что имею. Говорю себе: «Карьера длится лет 15. Когда стукнет 35, на что жить?» Каждый месяц кладу сумму на счет в банке.