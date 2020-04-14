Лемар покинет «Атлетико» по окончании сезона

Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар может покинуть мадридский клуб по окончании нынешнего сезона.
Руководство «матрасников» намерено расстаться с футболистом, несмотря на то, что контракт француза истекает в 2023 году. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не рассчитывает на Лемара, поэтому игрок может быть продан летом. Интерес к французу проявляют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
Мимолётный успех на Энфилде не перечеркнёт факт, что Симеоне неправильно использует возможности своих игроков.
Парадокс в том, что пройди Ливерпуль дальше, они могли оставаться главным фаворитом турнира, при том, что Атлетико ни в коем случае железобетонно не выиграет его.
Мимолётный успех на Энфилде не перечеркнёт факт, что Симеоне неправильно использует возможности своих игроков.
Парадокс в том, что пройди Ливерпуль дальше, они могли оставаться главным фаворитом турнира, при том, что Атлетико ни в коем случае железобетонно не выиграет его.