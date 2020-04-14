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Лемар покинет «Атлетико» по окончании сезона

сегодня, 17:16

Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар может покинуть мадридский клуб по окончании нынешнего сезона.

Руководство «матрасников» намерено расстаться с футболистом, несмотря на то, что контракт француза истекает в 2023 году. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не рассчитывает на Лемара, поэтому игрок может быть продан летом. Интерес к французу проявляют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 18:28
Сомневаюсь что якобы не его команда, Гризманну эта "команда" не помешала стать звездой, Коке, Саулю и другим, скорее дело в игроке.
Трубадур
Трубадур
сегодня в 18:14
Удачи!
Брулин
Брулин
сегодня в 17:42
Ну раз тренер не расчитывает, нужно уходить....а так в целом, довольно добротный игрок
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:32
может это просто не его команда)) а в другой попрёт)))
10-Lil KyAs-10
10-Lil KyAs-10
сегодня в 17:28, ред.
Не его команда, дело в меньшей степени в нём. Попадёт в нормальную атакующую команду, заново раскроется, как Мартинш. Фелиш из-за этого сильно рискует.
Мимолётный успех на Энфилде не перечеркнёт факт, что Симеоне неправильно использует возможности своих игроков.
Парадокс в том, что пройди Ливерпуль дальше, они могли оставаться главным фаворитом турнира, при том, что Атлетико ни в коем случае железобетонно не выиграет его.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:17
может ещё и остаться
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