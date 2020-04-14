Лемар покинет «Атлетико» по окончании сезона

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сегодня, 17:16

Полузащитник «Атлетико» может покинуть мадридский клуб по окончании нынешнего сезона.

Руководство «матрасников» намерено расстаться с футболистом, несмотря на то, что контракт француза истекает в 2023 году. Главный тренер «Атлетико» не рассчитывает на Лемара, поэтому игрок может быть продан летом. Интерес к французу проявляют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».