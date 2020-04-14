Мендеш предложил «Лацио» купить Дзюбу

Агент Жорже Мендеш продолжает работу над трансфером форварда «Зенита» Артема Дзюбы в европейский клуб.
Функционер предложил «Лацио» приобрести 31-летнего футболиста. Римский клуб в ближайшее время рассмотрит возможность данной сделки. Накануне появились слухи, что на нападающего претендует «Тоттенхэм».
Начало статьи: "Отличительные черты: сильное телосложение, рост баскетболиста и ... проблемные отношения с его тренерами. Он не может быть чемпионом, но Артем Дзюба, безусловно, персонаж в полном смысле этого слова. Один из тех, кто везде делает новости."
Начало статьи: "Отличительные черты: сильное телосложение, рост баскетболиста и ... проблемные отношения с его тренерами. Он не может быть чемпионом, но Артем Дзюба, безусловно, персонаж в полном смысле этого слова. Один из тех, кто везде делает новости."
долго он лавировал,
но пришёл коронавирус,
и всё урегулировал...
долго он лавировал,
но пришёл коронавирус,
и всё урегулировал...