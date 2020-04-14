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Мендеш предложил «Лацио» купить Дзюбу

сегодня, 16:44

Агент Жорже Мендеш продолжает работу над трансфером форварда «Зенита» Артема Дзюбы в европейский клуб.

Функционер предложил «Лацио» приобрести 31-летнего футболиста. Римский клуб в ближайшее время рассмотрит возможность данной сделки. Накануне появились слухи, что на нападающего претендует «Тоттенхэм».

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Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 17:44
Заголовок в La Gazzetta dello Sport: "196 см и цели, модель Ибры, спор с Манчини, вот кто такой Дзюба, последняя идея Лацио"
Начало статьи: "Отличительные черты: сильное телосложение, рост баскетболиста и ... проблемные отношения с его тренерами. Он не может быть чемпионом, но Артем Дзюба, безусловно, персонаж в полном смысле этого слова. Один из тех, кто везде делает новости."
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:40
Спрос на Дзюбу сильно вырос-
долго он лавировал,
но пришёл коронавирус,
и всё урегулировал...
VIPded
VIPded
сегодня в 17:36
Жорже большой шутник...)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:34
там то филантропы завелись)))
Спагетти
Спагетти
сегодня в 17:19
Ахахах ну это капец конечно ;)))
drug01
drug01
сегодня в 17:17
Такие шутки пошли....главное ,чтобы это не дошло до Дзюбы!!!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:11
На место Иммобиле)) Это не утка, это гусь)))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:51
Дзюба нарасхват)...
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