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«Тоттенхэм» может возобновить интерес к Дзюбе

сегодня, 16:15

Форвард «Зенита» Артем Дзюба всё ещё может перейти в европейский клуб, утверждает издание football.london.

Если верить источнику, то руководство «Тоттенхэма» может вновь попробовать подписать 31-летнего футболиста ближайшим летом. Ранее сам Дзюба заявлял, что «шпоры» проявляли к нему интерес этой зимой.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:37
Ах,оставьте,ах,оставьте-
ваша песня не нова;
не лукавьте,не лукавьте-
всё слова,слова,слова...
Footbolista
Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:54
К вечеру не успеете стулья сделать из этого дерева...
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 16:46
Раствориться на сто пудов.
Timeless
Timeless
сегодня в 16:36
чушь....
в АПЛ бегать надо 90+ минут а не пешком ходить как в РПЛ
particular
particular
сегодня в 16:33, ред.
Пожалуй, безосновательное утверждение островного издания..:))
Игрок предан идеалам, не поругАем по жизни, обожаем на берегах и ..:)))
Да, просто, уже неактуально..:)))
LevaSamara
LevaSamara
сегодня в 16:32
Спасибо. Поржал :)))
valt134
valt134
сегодня в 16:21
Летят ууутки...
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 16:18
Вранье полное.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 16:17
Как это может?Что за формулировка?Как минимум "падают в ноги "что бы перешел)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:16
неужели дзюба согласился заплатить))))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:16
Утрлм деньги, вечером Дзюба...
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