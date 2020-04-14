«Тоттенхэм» может возобновить интерес к Дзюбе

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сегодня, 16:15

Форвард «Зенита» всё ещё может перейти в европейский клуб, утверждает издание football.london.

Если верить источнику, то руководство «Тоттенхэма» может вновь попробовать подписать 31-летнего футболиста ближайшим летом. Ранее сам Дзюба заявлял, что «шпоры» проявляли к нему интерес этой зимой.