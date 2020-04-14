«Тоттенхэм» может возобновить интерес к Дзюбе

Форвард «Зенита» Артем Дзюба всё ещё может перейти в европейский клуб, утверждает издание football.london.
Если верить источнику, то руководство «Тоттенхэма» может вновь попробовать подписать 31-летнего футболиста ближайшим летом. Ранее сам Дзюба заявлял, что «шпоры» проявляли к нему интерес этой зимой.
ваша песня не нова;
не лукавьте,не лукавьте-
всё слова,слова,слова...
ваша песня не нова;
не лукавьте,не лукавьте-
всё слова,слова,слова...
в АПЛ бегать надо 90+ минут а не пешком ходить как в РПЛ
в АПЛ бегать надо 90+ минут а не пешком ходить как в РПЛ
Игрок предан идеалам, не поругАем по жизни, обожаем на берегах и ..:)))
Да, просто, уже неактуально..:)))
Игрок предан идеалам, не поругАем по жизни, обожаем на берегах и ..:)))
Да, просто, уже неактуально..:)))