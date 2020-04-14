Бывший хавбек «Челси»: «Игроки плакали на полу, узнав об уходе Моуриньо»

Бывший полузащитник лондонского «Челси» вспомнил, как тяжело игроки «синих» переживали уход с поста наставника команды в сентябре 2007 года.

Я никогда не чувствовал напряжения в клубе и не думал, что у него могут быть проблемы. В СМИ что-то писали, и в итоге все лопнуло как пузырь. Однако внутри команды это не ощущалось. Все игроки были сплоченными, от Жозе никто не отвернулся, он не потерял контроль над раздевалкой.

В тот день, когда он покинул «Челси», я ехал с женой в аэропорт, и по радио сообщили новости. Я тогда подумал: «Дерьмо, он ушел. Что теперь будет?». После, нас всех пригласили на собрание на тренировочную базу в Кобхеме.

Было не по себе, когда Жозе пришел прощаться. Вы смогли бы услышать, как на пол падает булавка. Мне казалось, что кто-то умер.

Когда вы еще увидите, как сильные люди, такие как Дидье Дрогба, Фрэнк Лэмпард и Джон Терри, плачут на полу, едва сдерживают слезы… Я также был очень расстроен. Это было по-настоящему странно.