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Бывший хавбек «Челси»: «Игроки плакали на полу, узнав об уходе Моуриньо»

сегодня, 18:47

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Стив Сидуэлл вспомнил, как тяжело игроки «синих» переживали уход Жозе Моуриньо с поста наставника команды в сентябре 2007 года.

Я никогда не чувствовал напряжения в клубе и не думал, что у него могут быть проблемы. В СМИ что-то писали, и в итоге все лопнуло как пузырь. Однако внутри команды это не ощущалось. Все игроки были сплоченными, от Жозе никто не отвернулся, он не потерял контроль над раздевалкой.

В тот день, когда он покинул «Челси», я ехал с женой в аэропорт, и по радио сообщили новости. Я тогда подумал: «Дерьмо, он ушел. Что теперь будет?». После, нас всех пригласили на собрание на тренировочную базу в Кобхеме.

Было не по себе, когда Жозе пришел прощаться. Вы смогли бы услышать, как на пол падает булавка. Мне казалось, что кто-то умер.

Когда вы еще увидите, как сильные люди, такие как Дидье Дрогба, Фрэнк Лэмпард и Джон Терри, плачут на полу, едва сдерживают слезы… Я также был очень расстроен. Это было по-настоящему странно.

Ранее Эрик Ламела поделился мнением о том, что очень рад играть под руководством Моуриньо.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 19:08
Это давно не секрет,что Моура практически все уважали в клубах которые тренировал.Конечно бывали и тёрки,не без этого,но в основном уважуха.
Roman73
Roman73
сегодня в 18:58
Плакали ?
Плакали от счастья, что ли ?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:52
После первого раза
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 18:49
второй раз, когда уходил, радовались
drug01
drug01
сегодня в 18:48
так было точно
beefs
beefs
сегодня в 18:48
как жаль всех плачущих
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