Бывший хавбек «Челси»: «Игроки плакали на полу, узнав об уходе Моуриньо»

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Стив Сидуэлл вспомнил, как тяжело игроки «синих» переживали уход Жозе Моуриньо с поста наставника команды в сентябре 2007 года.
Я никогда не чувствовал напряжения в клубе и не думал, что у него могут быть проблемы. В СМИ что-то писали, и в итоге все лопнуло как пузырь. Однако внутри команды это не ощущалось. Все игроки были сплоченными, от Жозе никто не отвернулся, он не потерял контроль над раздевалкой.
В тот день, когда он покинул «Челси», я ехал с женой в аэропорт, и по радио сообщили новости. Я тогда подумал: «Дерьмо, он ушел. Что теперь будет?». После, нас всех пригласили на собрание на тренировочную базу в Кобхеме.
Было не по себе, когда Жозе пришел прощаться. Вы смогли бы услышать, как на пол падает булавка. Мне казалось, что кто-то умер.
Когда вы еще увидите, как сильные люди, такие как Дидье Дрогба, Фрэнк Лэмпард и Джон Терри, плачут на полу, едва сдерживают слезы… Я также был очень расстроен. Это было по-настоящему странно.
Ранее Эрик Ламела поделился мнением о том, что очень рад играть под руководством Моуриньо.
Плакали от счастья, что ли ?
Плакали от счастья, что ли ?