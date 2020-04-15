Брат Месси: «Правда в том, что Лео может играть где угодно»

Двоюродный брат нападающего «Барселоны» в интервью FootballNews24 рассказал о будущем игрока.

Правда в том, что это что-то очень личное, никто не знает о его будущем.

Лично я хотел бы, чтобы он играл за другую команду, как и многие другие болельщики, чтобы доказать всем, что он хорош не только в «Барселоне». Правда в том, что Месси может играть где угодно.

Честно говоря, я не вижу его в Италии. Любое мое мнение вызовет подозрение, но, как я уже говорил, решение остается за ним.