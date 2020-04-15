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Брат Месси: «Правда в том, что Лео может играть где угодно»

сегодня, 14:41

Двоюродный брат нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в интервью FootballNews24 рассказал о будущем игрока.

Правда в том, что это что-то очень личное, никто не знает о его будущем. 

Лично я хотел бы, чтобы он играл за другую команду, как и многие другие болельщики, чтобы доказать всем, что он хорош не только в «Барселоне». Правда в том, что Месси может играть где угодно. 

Честно говоря, я не вижу его в Италии. Любое мое мнение вызовет подозрение, но, как я уже говорил, решение остается за ним. 

Недавно Месси поддержал медработников в борьбе с коронавирусом. 

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 15:00
вряд ли, например в сборной он почти не виден
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 14:57
Даже кубок Америки начали каждый год проводить, что бы ложкоед хоть его выиграл ахаха))
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 14:56
Видели мы как он играет в Аргентине ахаха
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:55
Пи.....ёшь и провокация, ни в одном другом клубе гном не заиграет или будет на вторых а то и на третьих ролях.
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 14:54
Конечно где угодно, это же у него золото 3 золота апл, золото серии а, кубок со сборной, 5 лч с разными клубами дома на полке стоят!
13ROS13
13ROS13
сегодня в 14:54
Только брат еще не хвалил Меси.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:48
В воротах вряд ли
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:45
почему то кроме сборной))) там наверное не платят)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:42
...но предпочитает Барсу...
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