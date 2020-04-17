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Игроки «Арсенала» согласятся на сокращение зарплаты благодаря Артете

сегодня, 04:58

«Арсенал» близок к договорённости с игроками о снижении заработных плат, чтобы минимизировать потенциальные финансовые потери клуба.

Согласно источнику, большая часть первой команды готова принять сокращение зарплаты на 12,5% в месяц при том, что снижение будет действовать с апреля этого года по март 2021-го.

Отмечается, что футболисты согласились на такой шаг после разговора с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой. Ранее сообщалось о том, что игроки лондонцев отказались идти на понижение зарплаты.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:00
Нормальное решение, все соглашаются.
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