Галактионов – об игре с «Пари НН»: «Последние 15 минут никуда не годятся»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команде в матче третьего тура чемпионата РПЛ против «Пари НН»:
В целом, это матч, в котором мы владели инициативой, вполне и четвёртый гол могли забивать. Сами себе создали нервотрёпку, дали сопернику вернуться в игру. Последние 15 минут никуда не годятся. Тем не менее, победа на выезде, в тяжёлом матче. Больше довольны.
«Локомотив» лишь во второй раз в истории стартовал в чемпионате с трёх побед подряд и продолжает лидировать в РПЛ.