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Галактионов – об игре с «Пари НН»: «Последние 15 минут никуда не годятся»

вчера, 23:48
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команде в матче третьего тура чемпионата РПЛ против «Пари НН»:

В целом, это матч, в котором мы владели инициативой, вполне и четвёртый гол могли забивать. Сами себе создали нервотрёпку, дали сопернику вернуться в игру. Последние 15 минут никуда не годятся. Тем не менее, победа на выезде, в тяжёлом матче. Больше довольны.

«Локомотив» лишь во второй раз в истории стартовал в чемпионате с трёх побед подряд и продолжает лидировать в РПЛ.

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Все комментарии
pe2cy4x3wmx6
pe2cy4x3wmx6
сегодня в 07:18
Пока всё удачно, надолго ли?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:44
Значит где-то не доработали?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:50
Локомотив с трудовой победой.
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