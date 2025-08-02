Галактионов – об игре с «Пари НН»: «Последние 15 минут никуда не годятся»

1754167739

вчера, 23:48

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу своей команде в матче третьего тура чемпионата РПЛ против «Пари НН»:

В целом, это матч, в котором мы владели инициативой, вполне и четвёртый гол могли забивать. Сами себе создали нервотрёпку, дали сопернику вернуться в игру. Последние 15 минут никуда не годятся. Тем не менее, победа на выезде, в тяжёлом матче. Больше довольны.