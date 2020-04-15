Агент Маньяков: «Думаю, контракты игроков будут меняться»

Футбольный агент Александр Маньяков высказался о ситуации с контрактами футболистов. Сроки соглашений отдельных игроков с клубами могут истечь раньше, чем закончатся национальные чемпионаты, приостановленные из-за пандемии коронавируса.

Думаю, контракты будут меняться. Жизнь диктует нам свои суровые законы. Формулировки в договорах будут корректироваться. Никто не застрахован от того, что в нашей дальнейшей жизни может произойти что-либо еще непредвиденное. Поэтому всё нужно более жестко регламентировать. Появятся новые правила игры в плане трудовых договоров. Не исключаю, что уже в ближайшее время клубы начнут переподписывать контракты с футболистами с новыми формулировками.