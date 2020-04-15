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Агент Маньяков: «Думаю, контракты игроков будут меняться»

сегодня, 08:40

Футбольный агент Александр Маньяков высказался о ситуации с контрактами футболистов. Сроки соглашений отдельных игроков с клубами могут истечь раньше, чем закончатся национальные чемпионаты, приостановленные из-за пандемии коронавируса.

Думаю, контракты будут меняться. Жизнь диктует нам свои суровые законы. Формулировки в договорах будут корректироваться. Никто не застрахован от того, что в нашей дальнейшей жизни может произойти что-либо еще непредвиденное. Поэтому всё нужно более жестко регламентировать. Появятся новые правила игры в плане трудовых договоров. Не исключаю, что уже в ближайшее время клубы начнут переподписывать контракты с футболистами с новыми формулировками.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:20
Обязательно
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:17
Вообще думать надо о том, что после спада вируса клубы окажутся в таком положении когда не смогут по 150-300 млн покупать игроков да и доходы этих самых агентов уменьшатся в разы.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:12
всё спишут на вирус))) время барыг)))
VIPded
VIPded
сегодня в 08:50
Агент Маньяков ещё круче звучит, чем командир взвода Козлов...)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:48
Звучная, однако, у него фамилия.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:48
Ещё бы "жучков" поубавилось...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:41
Сейчас любая заморочка объясняется вирусом и кризисом...
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