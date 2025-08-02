«Динамо» не нанесло ни одного удара в створ в матче против «Краснодара»

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вчера, 22:56

В выездном матче третьего тура чемпионата России против «Краснодара» игроки московского «Динамо» не нанесли ни одного удара в створ.

За всю игру подопечные записали себе в статистику лишь три удара мимо ворот. Прошлый раз динамовцы били так мало 26 ноября 2011 года в выездной игре против «Рубина» (тоже три удара), когда проиграли в Казани 0:2.

Матчей без ударов в створ у «бело-голубых» с момента начала сбора статистики в 2009 году не было вообще.