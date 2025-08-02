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«Динамо» не нанесло ни одного удара в створ в матче против «Краснодара»

вчера, 22:56
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

В выездном матче третьего тура чемпионата России против «Краснодара» игроки московского «Динамо» не нанесли ни одного удара в створ.

За всю игру подопечные Валерия Карпина записали себе в статистику лишь три удара мимо ворот. Прошлый раз динамовцы били так мало 26 ноября 2011 года в выездной игре против «Рубина» (тоже три удара), когда проиграли в Казани 0:2.

Матчей без ударов в створ у «бело-голубых» с момента начала сбора статистики в 2009 году не было вообще.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 09:11
Зато по сравнению с игрой против Рубина 26 ноября 2011 года у ДМ наметился явный прогресс в игре в обороне.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:29
Пока о саботаже говорить рано, но игра без ударов в створ- это уже серьезный "звоночек".
112910415
112910415
сегодня в 01:13
Потери слишком велики
Датак
Датак
сегодня в 00:36
карпин прка ожидаемо проваливается в динамо
ABir
ABir
вчера в 23:42
Похоже, что в этом матче Карпина с Динамо вполне устроила бы и ничья. Москвичи основное внимание уделили обороне собственных ворот, а Краснодару надо было во что бы то не стало показать своим болельщикам, что они не случайно стали чемпионами России, их старания были вознаграждены.
Capral
Capral
вчера в 23:14
А кто их будет наносить- Сергеев или Гладышев?
И не сказать, что краснодарцы нанесли много прицельных ударов, но один из них оказался решающим.
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:09
Мы наблюдали Непонятное Броуновское движение на зелёном полотне!)
Гость
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