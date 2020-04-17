«Атлетико» может получить специальное приглашение от УЕФА для участия в ЛЧ

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сегодня, 19:36

«Атлетико» может не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, если чемпионат Испании в этом году не будет доигран из-за коронавирусной инфекции. На данный момент мадридский клуб занимает шестое место в Ла Лиге, которое не дает право выступать в ЛЧ в следующем сезоне.