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«Атлетико» может получить специальное приглашение от УЕФА для участия в ЛЧ

сегодня, 19:36

«Атлетико» может не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, если чемпионат Испании в этом году не будет доигран из-за коронавирусной инфекции. На данный момент мадридский клуб занимает шестое место в Ла Лиге, которое не дает право выступать в ЛЧ в следующем сезоне.

В таком случае, УЕФА планирует все-таки допустить «Атлетико» до участия в Лиге чемпионов, приняв во внимание тот факт, что команда Диего Симеоне за последние несколько лет дважды доходил до финала, а в текущем розыгрыше выбила «Ливерпуль», действующего победителя ЛЧ.

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VIPded
VIPded
сегодня в 20:24
Хоть и глорю за Атлетико, но это полный бред и беспредел...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:45
вот чудят буржуи)))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:44
Бредятина.По такому макару дайте Ноттингем Форест такие же права они 2 раза ЛЧ брали))Это на 2 больше чем у Атлетико)))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:41
УЕФА неподумавши о последствиях взяли и объявили ,что если чемпионаты не будут доиграны то клубы не допустят до еврокубков.
И вот прошло время поняли , что погорячились.
beefs
beefs
сегодня в 19:37
а с какой это радости
Youngberg
Youngberg
сегодня в 19:36
будем ждать как получат
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