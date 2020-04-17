«Атлетико» может получить специальное приглашение от УЕФА для участия в ЛЧ

«Атлетико» может не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, если чемпионат Испании в этом году не будет доигран из-за коронавирусной инфекции. На данный момент мадридский клуб занимает шестое место в Ла Лиге, которое не дает право выступать в ЛЧ в следующем сезоне.
В таком случае, УЕФА планирует все-таки допустить «Атлетико» до участия в Лиге чемпионов, приняв во внимание тот факт, что команда Диего Симеоне за последние несколько лет дважды доходил до финала, а в текущем розыгрыше выбила «Ливерпуль», действующего победителя ЛЧ.
И вот прошло время поняли , что погорячились.
И вот прошло время поняли , что погорячились.