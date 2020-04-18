Винисиус: «Я больше не читаю прессу. Она может вогнать тебя в ступор»

Полузащитник «Реала» признался, что старается не читать прессу, чтобы избежать повышенного давления.

Мой любимый гол? Конечно, в ворота «Барселоны».

Я больше не читаю прессу, она может вогнать тебя в ступор. Меня научили этому во «Фламенго».

В один день ты являешься худшим игроком мира, а на следующий – ты уже лучший, и тебя сватают в национальную команду.