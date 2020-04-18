Винисиус: «Я больше не читаю прессу. Она может вогнать тебя в ступор»

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор признался, что старается не читать прессу, чтобы избежать повышенного давления.
Мой любимый гол? Конечно, в ворота «Барселоны».
Я больше не читаю прессу, она может вогнать тебя в ступор. Меня научили этому во «Фламенго».
В один день ты являешься худшим игроком мира, а на следующий – ты уже лучший, и тебя сватают в национальную команду.
Напомним, 19-летний Винисиус стал самым молодым автором гола в Эль Класико в 21-м веке.
Это он ещё российскую не читал. Тогда бы точно позеленел от кремлёвской пропаганды.
Это он ещё российскую не читал. Тогда бы точно позеленел от кремлёвской пропаганды.