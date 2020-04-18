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Винисиус: «Я больше не читаю прессу. Она может вогнать тебя в ступор»

18 апреля 2020, 05:37

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор признался, что старается не читать прессу, чтобы избежать повышенного давления.

Мой любимый гол? Конечно, в ворота «Барселоны».

Я больше не читаю прессу, она может вогнать тебя в ступор. Меня научили этому во «Фламенго». 

В один день ты являешься худшим игроком мира, а на следующий – ты уже лучший, и тебя сватают в национальную команду.

Напомним, 19-летний Винисиус стал самым молодым автором гола в Эль Класико в 21-м веке.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
18 апреля в 10:54
Новый Омар Хайями объявился))
112910415
112910415
18 апреля в 10:42
мудрость часто выражается самыми простыми словами
Alex12357
Alex12357
18 апреля в 09:46
Правильно!Не засоряй ум всякой ересью!
КЭТиК
КЭТиК
18 апреля в 07:14
Рано переоценили его.
рус фан
рус фан
18 апреля в 07:11
Наверняка почитывает, или другие все рассказывают, все одно игрок Реала это публичная персона.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 06:53
какой ранимый))) как жить дальше то будешь?))))
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 06:48
Не читаешь и не надо.
beefs
beefs
18 апреля в 06:14
Ну настоящий философ
galem72
galem72
18 апреля в 06:02
"...я больше не читаю прессу, она может вогнать тебя в ступор..."

Это он ещё российскую не читал. Тогда бы точно позеленел от кремлёвской пропаганды.
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 05:47
Негр скоро войдёт в число топовых игроков.
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