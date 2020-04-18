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Виллиан о матчах без зрителей: «Игроки тоже могут быть заражены»

18 апреля 2020, 04:57

Полузащитник «Челси» Виллиан поделился мнением о возможном возобновлении футбольного сезона и проведении матчей при пустых трибунах из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Это неплохая идея, но нужно чётко понимать, что может произойти. Футболисты тоже могут быть заражены вирусом, а мы будем играть друг против друга, понимаете?

На матчах не будет зрителей, но люди будут контактировать на поле, и мы можем распространить вирус между собой.

Я играю с кем-то, заражаюсь от него, а после матча еду домой и передаю вирус жене или дочкам. Так что мы должны быть осторожны с этим.

Вчера появилась новость о том, что клубы АПЛ намерены доиграть чемпионат.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
18 апреля в 10:54
Вот уже и игроки против того что бы доигрывать.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
18 апреля в 09:50
После игры мыться с мылом надо.
beefs
beefs
18 апреля в 07:54
Вот и ответ нужно ли доигрывать....
Youngberg
Youngberg
18 апреля в 07:36
здраво мыслит
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 06:50
ну так пусть в химзащите играют))))
КЭТиК
КЭТиК
18 апреля в 06:09
Нужно что бы игроки играли в масках.
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 05:50
Могут быть но это можно легко предотвратить.
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 05:26
Сезон надо закончить
УЕСКА
УЕСКА
18 апреля в 05:19
Надо запереть вас на базе чтобы вирус не распостраняли и не пускать к семьям пока турнир не доиграете. Вот тогда быстро забегаете и будете рады играть каждые 2-3 дня.
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 05:01
Игроки могут быть
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