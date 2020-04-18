Виллиан о матчах без зрителей: «Игроки тоже могут быть заражены»

Полузащитник «Челси» Виллиан поделился мнением о возможном возобновлении футбольного сезона и проведении матчей при пустых трибунах из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Это неплохая идея, но нужно чётко понимать, что может произойти. Футболисты тоже могут быть заражены вирусом, а мы будем играть друг против друга, понимаете?

На матчах не будет зрителей, но люди будут контактировать на поле, и мы можем распространить вирус между собой.

Я играю с кем-то, заражаюсь от него, а после матча еду домой и передаю вирус жене или дочкам. Так что мы должны быть осторожны с этим.