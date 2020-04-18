Жоан Лапорта хочет вернуться в «Барселону» и помочь ей преодолеть кризис

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18 апреля 2020, 03:34

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет вернуться в каталонский клуб и помочь ему выйти из непростой экономической ситуации в период пандемии коронавируса. Он заявил, что представит свой проект на выборах президента «Барселоны» в 2021 году.

Я очень вдохновлён этим проектом. Я собираю вокруг себя людей, которым доверяю, чтобы всерьёз обдумать то, как изменить экономическую ситуацию. Клуб находится в очень деликатном положении – 3 млрд евро (текущий бюджет «Барсы», включая доходы, расходы и долги). Необходимо представить реалистичное и эффективное предложение, которое поможет нам изменить сложившуюся ситуацию. Я с нетерпением жду возвращения, но у меня ещё есть время принять окончательное решение.

Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. За время его управления «сине-гранатовые» дважды выигрывали Лигу чемпионов, 4 раза стали чемпионом Испании, завоевали 3 Суперкубка и 1 Кубок страны, а также победили на клубном чемпионате мира.

В феврале этого года Лапорта назвал «мафиозными» методы работы нынешнего руководства «Барселоны».