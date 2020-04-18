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Жоан Лапорта хочет вернуться в «Барселону» и помочь ей преодолеть кризис

18 апреля 2020, 03:34

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет вернуться в каталонский клуб и помочь ему выйти из непростой экономической ситуации в период пандемии коронавируса. Он заявил, что представит свой проект на выборах президента «Барселоны» в 2021 году.

Я очень вдохновлён этим проектом. Я собираю вокруг себя людей, которым доверяю, чтобы всерьёз обдумать то, как изменить экономическую ситуацию.

Клуб находится в очень деликатном положении – 3 млрд евро (текущий бюджет «Барсы», включая доходы, расходы и долги). Необходимо представить реалистичное и эффективное предложение, которое поможет нам изменить сложившуюся ситуацию.

Я с нетерпением жду возвращения, но у меня ещё есть время принять окончательное решение.

Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. За время его управления «сине-гранатовые» дважды выигрывали Лигу чемпионов, 4 раза стали чемпионом Испании, завоевали 3 Суперкубка и 1 Кубок страны, а также победили на клубном чемпионате мира.

В феврале этого года Лапорта назвал «мафиозными» методы работы нынешнего руководства «Барселоны».

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Artuom
Artuom
18 апреля в 14:51
"Я с нетерпением жду возвращения" - сказано так будто уже с кем нужно договорился и возвращение 100% будет...
рус фан
рус фан
18 апреля в 09:28
Лапорту на царство.
Q-J-G
Q-J-G
18 апреля в 07:32
Возвращение Лапорта суровая необходимость.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 07:30
какая тяга к кормушке )))
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 06:32
Наверное надо ему возвращаться
ДАША Д
ДАША Д
18 апреля в 06:10
Месси высосал все соки из Барселоны.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 03:40
НЕ все зависит от него.
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