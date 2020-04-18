Сарри: «Многие игроки „Челси“ плакали, когда я сообщил им, что ухожу»

Наставник «Ювентуса» рассказал о непростых взаимоотношениях с игроками «Челси», которых он тренировал до прихода в туринский клуб.

Чем выше вы взбираетесь, тем сложнее выстраивать отношения с игроками. Ваше окружение сильно меняется, и построение отношений занимает больше времени. У меня были противоречивые отношения с игроками «Челси», но когда я сообщил им, что уезжаю, многие из них плакали.

Я не из тех людей, кто будет гладить других по голове. Я часто говорю о том, что они делают неправильно, и в меньшей степени – что они делают хорошо.

Я считаю, что это оказывает лучшее влияние на игроков, и после они научатся ценить вас за то, что вы из себя представляете.