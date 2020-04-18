ГлавнаяНовости

Сарри: «Многие игроки „Челси“ плакали, когда я сообщил им, что ухожу»

сегодня, 01:52

Наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о непростых взаимоотношениях с игроками «Челси», которых он тренировал до прихода в туринский клуб.

Чем выше вы взбираетесь, тем сложнее выстраивать отношения с игроками. Ваше окружение сильно меняется, и построение отношений занимает больше времени. У меня были противоречивые отношения с игроками «Челси», но когда я сообщил им, что уезжаю, многие из них плакали.

Я не из тех людей, кто будет гладить других по голове. Я часто говорю о том, что они делают неправильно, и в меньшей степени – что они делают хорошо.

Я считаю, что это оказывает лучшее влияние на игроков, и после они научатся ценить вас за то, что вы из себя представляете.

Ранее полузащитник «Челси» Жоржиньо отметил, что Сарии «экстраординарен» в вопросах тактики.

Все новости
Фигу: «„Реал“ должен был подписать Холанда до его перехода в Дортмунд»
Сегодня, 01:26 Комментарии1
Ди Натале: «„Лацио“ больше других заслуживает чемпионство»
Сегодня, 00:52 Комментарии4
Роджерс: «Варди находится на одном уровне с элитными форвардами»
Сегодня, 00:33 Комментарии5
Де Брюйне допускает, что он мог переболеть коронавирусом
Вчера, 23:43 Комментарии2
Кальдерон: «Фергюсон хотел продать Роналду „Барселоне“»
Вчера, 22:39 Комментарии16
Сетьен: «Не хочется становиться чемпионом таким образом»
Вчера, 19:51 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NK_505s
NK_505s
сегодня в 02:13
Это были слёзы радости
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:59
возможно и плакал кто-то
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100