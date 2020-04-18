Бышовец: «Я не убирал Евсеева из „Локомотива“, он сам решил уйти»

Экс-рулевой «Локомотива» ответил наставнику «Уфы» , который недавно его раскритиковал.

Евсеев говорит, что жизнь расставила всё по местам? Интересно, что же она расставила… Хотел бы ему напомнить, что я его не убирал. У Евсеева было время определиться. Во время подготовительного периода я убедился, что перестройка команды идёт, а у Евсеева есть определённые проблемы в подготовке, в готовности отвечать требованиям. Я подошёл к Вадиму и сказал, что в перспективе не рассчитываю на него. Попросил его принять решение. Он решил уйти.

Я Евсеева вообще не видел после этого случая. Но ведь с Евсеевым то же самое произошло и в «Торпедо». Почему опять Бышовец виноват? Когда Ван Гал убирает Ривалдо из команды ради перестройки, ни у кого вопросов не возникает. Я тогда не ошибся, поступил профессионально. К тому же посмотрите, какую карьеру сделал Иванович: стал основным игроком сборной, уехал в «Челси». Это исчерпывающее объяснение.