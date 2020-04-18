Бышовец: «Я не убирал Евсеева из „Локомотива“, он сам решил уйти»

Экс-рулевой «Локомотива» Анатолий Бышовец ответил наставнику «Уфы» Вадиму Евсееву, который недавно его раскритиковал.
Евсеев говорит, что жизнь расставила всё по местам? Интересно, что же она расставила… Хотел бы ему напомнить, что я его не убирал. У Евсеева было время определиться. Во время подготовительного периода я убедился, что перестройка команды идёт, а у Евсеева есть определённые проблемы в подготовке, в готовности отвечать требованиям. Я подошёл к Вадиму и сказал, что в перспективе не рассчитываю на него. Попросил его принять решение. Он решил уйти.
Я Евсеева вообще не видел после этого случая. Но ведь с Евсеевым то же самое произошло и в «Торпедо». Почему опять Бышовец виноват? Когда Ван Гал убирает Ривалдо из команды ради перестройки, ни у кого вопросов не возникает. Я тогда не ошибся, поступил профессионально. К тому же посмотрите, какую карьеру сделал Иванович: стал основным игроком сборной, уехал в «Челси». Это исчерпывающее объяснение.
Он сам ушёл !!!
Он сам ушёл !!!
Бышовцу верю больше.
Бышовцу верю больше.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Не виноватый я , он сам ушел?!? А что ему оставалось делать, когда ты парня с стенке припер???
Заговаривается дед - определенно.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Не виноватый я , он сам ушел?!? А что ему оставалось делать, когда ты парня с стенке припер???
Заговаривается дед - определенно.
Нет желания читать больше его интервью. Человек не понимает, о чём, что он говорит)
Нет желания читать больше его интервью. Человек не понимает, о чём, что он говорит)