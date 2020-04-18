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Бышовец: «Я не убирал Евсеева из „Локомотива“, он сам решил уйти»

18 апреля 2020, 22:31

Экс-рулевой «Локомотива» Анатолий Бышовец ответил наставнику «Уфы» Вадиму Евсееву, который недавно его раскритиковал.

Евсеев говорит, что жизнь расставила всё по местам? Интересно, что же она расставила… Хотел бы ему напомнить, что я его не убирал. У Евсеева было время определиться. Во время подготовительного периода я убедился, что перестройка команды идёт, а у Евсеева есть определённые проблемы в подготовке, в готовности отвечать требованиям. Я подошёл к Вадиму и сказал, что в перспективе не рассчитываю на него. Попросил его принять решение. Он решил уйти.

Я Евсеева вообще не видел после этого случая. Но ведь с Евсеевым то же самое произошло и в «Торпедо». Почему опять Бышовец виноват? Когда Ван Гал убирает Ривалдо из команды ради перестройки, ни у кого вопросов не возникает. Я тогда не ошибся, поступил профессионально. К тому же посмотрите, какую карьеру сделал Иванович: стал основным игроком сборной, уехал в «Челси». Это исчерпывающее объяснение.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
19 апреля в 09:16
Один другого стоит. Начали трясти грязным бельём. Гыгыгы
Санчо Панса
Санчо Панса
19 апреля в 09:01
К Бышовцу тоже очень много вопросов остается и по сей день! И это все было еще до тети Оли Смородской. В таком случае можно было бы все свалить на женщину - президента)
ОПС
ОПС
19 апреля в 07:04
Зачем сейчас вспоминать дела давно минувших дней.
minai
minai
19 апреля в 00:42
Бышовец в прострелянном лифчике: Не виноватый я !!
Он сам ушёл !!!
Climent
Climent
19 апреля в 00:11
Мало в это верится.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
18 апреля в 23:25
Что ни Вадим так ..
Бышовцу верю больше.
STVA 1
STVA 1 ответ Youngberg (раскрыть)
18 апреля в 23:18, ред.
Похоже напутал автор! Вот заголовок сейчас: Бышовец — о пандемии: «Перспектива туманная»
112910415
112910415
18 апреля в 23:18
и ведь каждый правду сказал !
Палыч82
Палыч82
18 апреля в 22:57
Хитер светоч,) В конце Бронепоездом ... тьфу ты ... Брониславом добил,)
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 22:57
Бышевец стар стал.
ДСА
ДСА
18 апреля в 22:50
Евсеев всё сказал в матче с Уэльсом.
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 22:48
Самое время вспоминать и каяться.
13ROS13
13ROS13
18 апреля в 22:40
Бышовец не порядочный человек и все об этом знают.
13ROS13
13ROS13
18 апреля в 22:39
Это интересно, посмотрим что получится.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 22:38, ред.
Я подошёл к Вадиму и сказал, что в перспективе не рассчитываю на него. Попросил его принять решение. Он решил уйти.
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Не виноватый я , он сам ушел?!? А что ему оставалось делать, когда ты парня с стенке припер???
Заговаривается дед - определенно.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 22:36
годы берут своё ))он уже не помнит))))чисто безоблачно)))
Youngberg
Youngberg ответ STVA 1 (раскрыть)
18 апреля в 22:36
После того,как прочитал Бышовца:Бышовец — о пандемии: «Перспектива безоблачная»
Нет желания читать больше его интервью. Человек не понимает, о чём, что он говорит)
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 22:32
Толя тот ещё тип
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