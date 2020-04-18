Гладилин: «Сегодня выпью бокал пива в честь 98-летия „Спартака“»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, как будет праздновать день рождения московского клуба. Сегодня «Спартаку» исполняется 98 лет.

Обязательно сегодня выпью бокал пива в честь 98-летия «Спартака». Это большое событие, ведь «Спартак» — народная команда. Хочется вспомнить братьев Старостиных, они придумали название. В этот день надо вспомнить всех выдающихся футболистов, деятелей спорта.