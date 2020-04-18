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Гладилин: «Сегодня выпью бокал пива в честь 98-летия „Спартака“»

18 апреля 2020, 16:46

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, как будет праздновать день рождения московского клуба. Сегодня «Спартаку» исполняется 98 лет.

Обязательно сегодня выпью бокал пива в честь 98-летия «Спартака». Это большое событие, ведь «Спартак» — народная команда. Хочется вспомнить братьев Старостиных, они придумали название. В этот день надо вспомнить всех выдающихся футболистов, деятелей спорта.

Всех поздравляю с этим праздником, живым — счастья и здоровья. Тем, кого, к сожалению, с нами уже нет — земля пухом. Это самый популярный и народный клуб. В СССР вообще 50% страны болело за «Спартак», а остальные 50% — за оставшиеся клубы.

Напомним, что сегодня «Динамо» также празднует своё 97-летие

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
18 апреля в 22:45
Что то как то слабенько - пивом.
wingback
wingback
18 апреля в 22:26
Не знал что пластиковая полтораха бокалом зовётся...
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ Трубадур (раскрыть)
18 апреля в 21:35
Так то за Приличный!!!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
18 апреля в 21:35
и не чокаясь....Аминь!
Binger
Binger
18 апреля в 19:34
Ищите любителей спартака в пивнухах.
shlomo
shlomo
18 апреля в 18:48
Ну я конечно не болельщик Спартака и Динамо, но за историю футбола выпью бокал хорошего вина!....(пиво пьют по другому поводу...:))))
Adepta
Adepta
18 апреля в 18:26
К столетию свиней чемпионство им обязаны купить.
tolctoy
tolctoy
18 апреля в 18:02
С ПРАЗДНИКОМ НАС,болельщиков клуба СПАРТАК МОСКВА.Всем нам здоровья и долгих лет боления за любимый клуб.
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 17:56
Пиво для"Спартака"напиток само то особенно "Охота крепкое".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 17:53
Спартачи в ожидании столетия. Тогда может золото обломиться...
Faustello
Faustello ответ Литейный 4 (раскрыть)
18 апреля в 17:51
Хрюкнуть тост, залить пивищем и загрызть все желудищем!
С праздником Вас нарядные!!)))
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
18 апреля в 17:31
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    18 апреля в 17:31
    13ROS13
    13ROS13 ответ LOpp (раскрыть)
    18 апреля в 17:27
    А в спартаке юбилей это только тогда, когда им чемпионство покупают?
    LOpp
    LOpp ответ Трубадур (раскрыть)
    18 апреля в 17:25
    98 лет это юбилей?
    Karabal
    Karabal
    18 апреля в 17:21
    Хорошо отмечать пивком праздник на 8-м месте на пороге пердива, совсем опустились.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    18 апреля в 17:21
    Не по канону, за cпаpтак обычно пьют бромонтан
    Comdiv
    Comdiv
    18 апреля в 17:19
    После Глушакова вообще культуры пития у свиней не стало.
    cska vperiod
    cska vperiod
    18 апреля в 17:13
    Всем известно, что хрющи жрут самогон.
    VAN ARM
    VAN ARM
    18 апреля в 17:11
    ну понятно))на что хватило))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 апреля в 17:10
    Пивом голову не обманешь!.......разве что ведро выпить.
    Valeleo
    Valeleo
    18 апреля в 17:07
      drug01
      drug01
      18 апреля в 17:05
      Теперь можно и больше!!!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      18 апреля в 17:04
      С Днюхой Спартак! 98- это сила!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      18 апреля в 17:02
      Придет время бомжей боярка рекой литься будет, а мушкетёр закусывать шляпой будет.
      Трубадур
      Трубадур
      18 апреля в 16:50
      За приличный клуб пиво на юбилей не пьют.
      Jin-Ho
      Jin-Ho
      18 апреля в 16:49
      по такому поводу можно рюмочку водочки
      Литейный 4
      Литейный 4
      18 апреля в 16:49
      Кто то поднимает бокал шампанского или хорошего вина за свой клуб, а кто то пивище. Какой клуб, такие и напитки заслуживает. Гыгыгы
      beefs
      beefs
      18 апреля в 16:47
      можно и больше
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