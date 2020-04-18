Гладилин: «Сегодня выпью бокал пива в честь 98-летия „Спартака“»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, как будет праздновать день рождения московского клуба. Сегодня «Спартаку» исполняется 98 лет.
Обязательно сегодня выпью бокал пива в честь 98-летия «Спартака». Это большое событие, ведь «Спартак» — народная команда. Хочется вспомнить братьев Старостиных, они придумали название. В этот день надо вспомнить всех выдающихся футболистов, деятелей спорта.
Всех поздравляю с этим праздником, живым — счастья и здоровья. Тем, кого, к сожалению, с нами уже нет — земля пухом. Это самый популярный и народный клуб. В СССР вообще 50% страны болело за «Спартак», а остальные 50% — за оставшиеся клубы.
Напомним, что сегодня «Динамо» также празднует своё 97-летие.
С праздником Вас нарядные!!)))
С праздником Вас нарядные!!)))