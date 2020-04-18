Кокорин объяснил, почему проводит карантин в Санкт-Петербурге

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что режим самоизоляции он проводит в Санкт-Петербурге.
Так получилось, что у меня остался загородный дом. Здесь побольше места, где можно прогуливаться и заниматься. Так что решили перебраться в Санкт-Петербург. Режим сбитый. Поздно засыпаю: компьютер, игры, кино. Встаю поздно. Нужно позаниматься, а потом провожу время с семьей.
Где удобно и разрешено там и "карантинят"....и нечего тут "смоловщину" разводить....
Где удобно и разрешено там и "карантинят"....и нечего тут "смоловщину" разводить....