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Кокорин объяснил, почему проводит карантин в Санкт-Петербурге

18 апреля 2020, 21:36

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что режим самоизоляции он проводит в Санкт-Петербурге.

Так получилось, что у меня остался загородный дом. Здесь побольше места, где можно прогуливаться и заниматься. Так что решили перебраться в Санкт-Петербург. Режим сбитый. Поздно засыпаю: компьютер, игры, кино. Встаю поздно. Нужно позаниматься, а потом провожу время с семьей.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 09:10, ред.
Какая разница где самоизолироваться.....
Где удобно и разрешено там и "карантинят"....и нечего тут "смоловщину" разводить....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 06:52
Да щас у большинства такая фигня...
ДАША Д
ДАША Д
18 апреля в 22:52
Почти как в тюрьме.
Karabal
Karabal
18 апреля в 22:48
Про футбол забыл и на него забил деревянный Чалов задолго до пандемии.
VAN ARM
VAN ARM ответ mihaluch (раскрыть)
18 апреля в 22:06
его форма стабильная))))
oFANATo
oFANATo
18 апреля в 22:00, ред.
Про футбол забыл, или просто на него забил.)))
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 21:57
Кокорин быстрее всех форму наберёт.
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 21:42
Пофигист!
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 21:40
каким ты был таким ты и остался))))))))
beefs
beefs
18 апреля в 21:38
а дисциплина хромает
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