Гендир «Химок»: «Иногда приходится ездить на работу»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал новость о том, что в Москве ввели систему пропусков из-за пандемии коронавируса.

Сделал себе пропуск, ведь иногда приходится ездить на работу. Это нужная мера. Если бы все соблюдали самоизоляцию, эту систему не вводили бы. Но переоценили сознательность москвичей, поэтому пришлось пойти на такие меры. Что касается ситуации с финансированием «Химок», пока всё нормально. Зарплату за март выплатим футболистам вовремя. С руководством ещё не обсуждали будущее клуба. Всё станет понятно после нашей с ними встречи, но пока всё нормально.