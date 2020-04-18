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Гендир «Химок»: «Иногда приходится ездить на работу»

18 апреля 2020, 19:01

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал новость о том, что в Москве ввели систему пропусков из-за пандемии коронавируса.

Сделал себе пропуск, ведь иногда приходится ездить на работу. Это нужная мера. Если бы все соблюдали самоизоляцию, эту систему не вводили бы. Но переоценили сознательность москвичей, поэтому пришлось пойти на такие меры. Что касается ситуации с финансированием «Химок», пока всё нормально. Зарплату за март выплатим футболистам вовремя. С руководством ещё не обсуждали будущее клуба. Всё станет понятно после нашей с ними встречи, но пока всё нормально.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 00:23
Сейчас многие об этом мечтают, сидя на карантине
КЭТиК
КЭТиК
18 апреля в 19:55
Не сделал, а купил пропуск.
EAGinLE
EAGinLE
18 апреля в 19:41
Все на работу ездят . Но по надобности .
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 19:36
Вынужденная мера.
Adepta
Adepta
18 апреля в 19:30
А деньги платят не иногда.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 19:19
поживём)))) будем посмотреть)))
beefs
beefs
18 апреля в 19:10
это жалоба или хвастовство
drug01
drug01
18 апреля в 19:06
Главное получить зарплату!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 19:01
Да нормано всё будет, вот увидите...
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