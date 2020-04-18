ГлавнаяНовости

Гендир «Балтики»: «Никаких опасений по поводу банкротства у нас нет»

18 апреля 2020, 21:16

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев заявил, что клуб готов доиграть этот сезон.

Мы точно доиграем сезон. Никаких опасений по этому поводу у нас нет. У нас есть свои цели на предстоящий год. Да, перед следующей кампанией встретимся с руководством области. Предполагаем, что может быть обсуждение бюджетов, но пока об этом не говорили. Опасности, что «Балтика» прекратит существование, нет. Даже не думаем об этом.

Ранее «Балтика» объявила о том, что футболисты клуба согласились с понижением зарплат на 20%.

Все новости
Йиранек: «Не исключаю, что Крал может уйти из „Спартака“»
Сегодня, 00:39 Комментарии8
Джикия: «Как Джикия может сравнивать Месси и Роналду?»
Вчера, 22:06 Комментарии6
Татаев: «В Чехии никто не запрещает гулять во время карантина»
Вчера, 21:44 Комментарии11
Газизов: «Можно доиграть чемпионат в Москве»
Вчера, 19:51 Комментарии12
Евсеев: «Никогда раньше чемпионат не был разбит на три этапа»
Вчера, 19:45 Комментарии11
Сорокин: «Сохранение названия Евро-2020 — это верное решение»
Вчера, 19:41 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
19 апреля в 09:52
Конечно же, нет! Какие опасения? Они ж сидят на шее региона и гос'корпорации, которая платит своим сотрудникам нищенскую з/п, но выделяет десятки миллионов на содержание этих никому не нужных бесполезностей.
ChsZ
ChsZ
19 апреля в 00:47
Нет только результатов.
Q-J-G
Q-J-G
18 апреля в 22:16
Все так говорят, посмотрим...
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 21:40
Уверенно говорит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 апреля в 21:32
Но по турнирной таблице положение Балтики совсем не радостное.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 21:26
не хвались не победив))))
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 21:23
Поживём увидим)))
beefs
beefs
18 апреля в 21:22
мы рады вашему положению
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100