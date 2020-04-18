Гендир «Балтики»: «Никаких опасений по поводу банкротства у нас нет»

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев заявил, что клуб готов доиграть этот сезон.

Мы точно доиграем сезон. Никаких опасений по этому поводу у нас нет. У нас есть свои цели на предстоящий год. Да, перед следующей кампанией встретимся с руководством области. Предполагаем, что может быть обсуждение бюджетов, но пока об этом не говорили. Опасности, что «Балтика» прекратит существование, нет. Даже не думаем об этом.