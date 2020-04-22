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Временные трибуны «Екатеринбург-Арены» поделят восемь спортивных арен

22 апреля 2020, 09:09

Сообщается, что временные трибуны стадиона «Екатеринбург-Арена», возведенные к матчам ЧМ-2018, после демонтажа отправятся в восемь муниципалитетов Свердловской области.

«Проектными решениями предусмотреть демонтаж сборно-разборных трибун с возможностью их дальнейшего повторного монтажа (перечень получателей временных трибун в количестве 12 000 зрительских мест)», — говорится в документации.

Трибуны получат футбольное поле ледовой арены имени Александра Козицына в Верхней Пышме, стадион «Труд» в Полевском, стадион «Космос» в Каменске-Уральском, стадион «Центральный» в Красноуфимске, физкультурно-спортивный центр в Верхней Синячихе, стадион «Энергия» в Березовском и стадион «Колос» в Талице.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 11:38
ну что же хоть это продумали))
dino-hsv
dino-hsv
22 апреля в 09:58
"футбольное поле ледовой арены"
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 09:16
Остальным трибуны тоже не очень нужны, просто навязали.
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