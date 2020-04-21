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«Газпром Арену» могут использовать в качестве госпиталя

21 апреля 2020, 13:05

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что на «Газпром Арене» могут оборудовать временный госпиталь.

«Газпром Арена» отличается тем, что у нее есть крыша, и температура там в любое время года положительная. Надеюсь, что дело до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя. Но пока город к нам еще не обращался с таким вопросом.

Ранее сообщалось, что «Газпром Арена» рассчитывает получить 20 млн рублей в качестве компенсации из-за переноса Евро-2020.

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oFANATo
oFANATo
вчера в 12:46
Правильно надо хоть так отработать за миллиарды украденные на строительстве арены.
ren888888
ren888888
22 апреля в 02:48
Хорошая нгвость,один крен игроков нет нормальных,и футбола тоже.
CPS
CPS
21 апреля в 16:14
В Москве нужно это сделать на каждом вокзале и в каждом аэропорту, чтобы зараза не распространялась по стране.
Санчо Панса
Санчо Панса
21 апреля в 16:05
Да, такие деньжища потратили на строительство такого сооружения! Так что это и не удивительно)
Ильшат Утеев
Ильшат Утеев
21 апреля в 15:40
Малком уже год так использует
Dead Morozzzz
Dead Morozzzz
21 апреля в 15:20
В Питере эпидемию держат. Не дают распространятся. До стадионов дело точно не дойдет.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
21 апреля в 15:03
Хорошо хоть не под кладбище
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
21 апреля в 14:58, ред.
Вот и нашли прямое применение стадиону...))) 😊. с крышей...))
Литейный 4
Литейный 4
21 апреля в 14:23, ред.
До такого в Петербурге не дойдет. Надо Москву изолировать,от России, а то слишком много жарили свинину, теперь получили результат, что теперь не остановить распространение этой хвори. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 14:21
Стадионы и в Англии вроде приспосабливали под лечебницы...
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ NEADEKVAT (раскрыть)
21 апреля в 13:48, ред.
Там далеко за 500.(грамм на грудь)
ДСА
ДСА
21 апреля в 13:36
И не фиг им 20 млн. давать.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ чемпионство с душком (раскрыть)
21 апреля в 13:35
Явно не 150, раз ни с того ни с сего такое выдал
Опасный хулиган
Опасный хулиган
21 апреля в 13:30
Едва ли больным будет приятно лечится на позорной арене
чемпионство с душком
чемпионство с душком
21 апреля в 13:22
150 больных в 6 миллионом городе уверен, что там хватает больниц. Использование газпром-арены это дешёвый пиар, а может и не дешёвый.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
21 апреля в 13:19
Видно ,что человек ответственный,ну думаю,что не пригодится.Всем питерцам здоровья!
Clavан
Clavан
21 апреля в 13:11
Это совсем ни к чему.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 13:08
что война предвидится?)))
Adepta
Adepta
21 апреля в 13:06
В Питере больниц хватает.
Zenit_84
Zenit_84
21 апреля в 13:05
Надеюсь, до этого не дойдет
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