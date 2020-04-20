ГлавнаяНовости

В Уфе построят крытый манеж за 450 млн рублей

20 апреля 2020, 10:49

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров объявил, что в Уфе начнется строительство крытого футбольного манежа:

В Уфе начнем в ближайшие дни строительство крытого футбольного манежа, на который получили из федерального бюджета 450 млн рублей в рамках проекта «Спорт – норма жизни».

Это будет современный каркасно-модульный павильон на улице Комарова рядом с нашим стадионом «Нефтяник», где будут тренироваться и играть взрослые и дети. Проектирование спортивного комплекса выполнено, в мае планируем заключить контракт с застройщиком.

Ранее «Уфа» запустила цикл видеотренировок для воспитанников школы. 

Все новости
Цорн: «„Спартак“ готов предоставить „Открытие-Арену“ врачам»
Вчера, 09:35 Комментарии34
Временные трибуны «Екатеринбург-Арены» поделят восемь спортивных арен
22 апреля Комментарии3
«Газпром Арену» могут использовать в качестве госпиталя
21 апреля Комментарии20
«Газпром Арена» рассчитывает получить 20 млн рублей в качестве компенсации
21 апреля Комментарии29
На стадионе «Динамо» появилась надпись «Оставайтесь дома»
18 апреля ВидеоКомментарии8
Директор «Газпром Арены»: «За сутки можем подготовить стадион»
15 апреля Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
20 апреля в 18:49
хорошее дело
EAGinLE
EAGinLE
20 апреля в 12:06
В Туле уже построили .
cska vperiod
cska vperiod
20 апреля в 11:22
Не время об этом думать.
Valeleo
Valeleo
20 апреля в 11:09, ред.
Для Уфы нужно.
beefs
beefs
20 апреля в 10:57
это уже приятные новости
SSPZ
SSPZ
20 апреля в 10:53
удачи в строительстве манежа
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 10:53
не плохо для начала
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100