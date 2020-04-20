В Уфе построят крытый манеж за 450 млн рублей

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров объявил, что в Уфе начнется строительство крытого футбольного манежа:

В Уфе начнем в ближайшие дни строительство крытого футбольного манежа, на который получили из федерального бюджета 450 млн рублей в рамках проекта «Спорт – норма жизни».

Это будет современный каркасно-модульный павильон на улице Комарова рядом с нашим стадионом «Нефтяник», где будут тренироваться и играть взрослые и дети. Проектирование спортивного комплекса выполнено, в мае планируем заключить контракт с застройщиком.