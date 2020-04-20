В Уфе построят крытый манеж за 450 млн рублей

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров объявил, что в Уфе начнется строительство крытого футбольного манежа:
В Уфе начнем в ближайшие дни строительство крытого футбольного манежа, на который получили из федерального бюджета 450 млн рублей в рамках проекта «Спорт – норма жизни».
Это будет современный каркасно-модульный павильон на улице Комарова рядом с нашим стадионом «Нефтяник», где будут тренироваться и играть взрослые и дети. Проектирование спортивного комплекса выполнено, в мае планируем заключить контракт с застройщиком.
Глава республики Башкортостан Радий Хабиров: В Уфе начнем в ближайшие дни строительство крытого футбольного манежа, на который получили из федерального бюджета 450 млн рублей в рамках проекта «Спорт – норма жизни» pic.twitter.com/LdQ2gxtbUj— ФК УФА (@UfaFc) April 20, 2020
Ранее «Уфа» запустила цикл видеотренировок для воспитанников школы.