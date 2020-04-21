«Газпром Арена» рассчитывает получить 20 млн рублей в качестве компенсации

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов заявил, что стадион до конца апреля рассчитывает получить от УЕФА 20 млн рублей в качестве компенсации расходов при подготовке к матчам перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы.
Понесли расходы чуть более 20 млн рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объеме.
Стена рухнула именно из-за нескольких факторов
1. Пожалуй главный фактор. Годы.Время взяло свое, постройка была в аварийном состоянии
2. Неправильные расчеты. Если бы рассчитали все верно, то стена бы рухнула исключительно по плану.
3. Халатность работников. Вернее именно погибшего работника. Он сам нарушил технику безопасности.
Стена рухнула именно из-за нескольких факторов
1. Пожалуй главный фактор. Годы.Время взяло свое, постройка была в аварийном состоянии
2. Неправильные расчеты. Если бы рассчитали все верно, то стена бы рухнула исключительно по плану.
3. Халатность работников. Вернее именно погибшего работника. Он сам нарушил технику безопасности.
Не стыда, не совести.
Не стыда, не совести.