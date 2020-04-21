«Газпром Арена» рассчитывает получить 20 млн рублей в качестве компенсации

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21 апреля 2020, 09:13

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов заявил, что стадион до конца апреля рассчитывает получить от УЕФА 20 млн рублей в качестве компенсации расходов при подготовке к матчам перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы.