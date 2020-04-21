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«Газпром Арена» рассчитывает получить 20 млн рублей в качестве компенсации

21 апреля 2020, 09:13

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов заявил, что стадион до конца апреля рассчитывает получить от УЕФА 20 млн рублей в качестве компенсации расходов при подготовке к матчам перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы. 

Понесли расходы чуть более 20 млн рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объеме.

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Все комментарии
Afromama
Afromama ответ морозз (раскрыть)
вчера в 21:31
    Afromama
    Afromama ответ морозз (раскрыть)
    вчера в 21:18
      морозз
      морозз
      22 апреля в 22:11, ред.
      Господа модераторы.. в чём флуд то? У вас и так мало осталось пользователей, а вы здесь жёлтую туда жёлтую сюда! Вы хоть пытайтесь понять о чём речь, не переходящая в оскорбления и троллинг! Мне грубо написал человек, я ему ответил не грубо и что? Бесит ваша манера общения с нами карточками! Надо было давно убрать тот пост и всё на этом! Сами виноваты, не усмотрели!
      морозз
      морозз ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
      22 апреля в 22:05
      Я бы поспорил про аварийное состояние, да и работника заставили выполнять смертельные для него работы, уголовное дело на прораба заведено! Это здание было построено на века и отличалось своей неповторимой красотой! Ну а сносу его поспособствовало то, что помимо нового здания рядом пытались проектировать жилую застройку из многоэтажных зданий! Вот и вся разгадка сноса здания, которое ЮНЕСКО собиралось объявить памятником мировой культуры! Негодяи одним словом пришли и уничтожили то что создали в Советские времена!
      морозз
      морозз ответ Afromama (комментарий удален) (раскрыть)
      22 апреля в 21:58
        NoKerzhNoParty
        NoKerzhNoParty ответ морозз (раскрыть)
        22 апреля в 12:39
        Прошу прощения, что влез в ваш разговор, но сути это не меняет
        Стена рухнула именно из-за нескольких факторов
        1. Пожалуй главный фактор. Годы.Время взяло свое, постройка была в аварийном состоянии
        2. Неправильные расчеты. Если бы рассчитали все верно, то стена бы рухнула исключительно по плану.
        3. Халатность работников. Вернее именно погибшего работника. Он сам нарушил технику безопасности.
        NoKerzhNoParty
        NoKerzhNoParty ответ Юрниекс (раскрыть)
        22 апреля в 12:33
        Так пусть у гинера требует то, что тот ему не заплатил
        морозз
        морозз ответ Литейный 4 (раскрыть)
        22 апреля в 00:04
        Да я часто заезжаю в Ашан напротив и как раз с Гагарина то стена стояла а вот с Космонавтов всё и рухнуло, Картина как в разрушенном Сталинграде! А так да, парадный с Гагарина, на выставки всякие часто туда ходил!
        Юрниекс
        Юрниекс
        21 апреля в 20:29
        А Вилков сколько недополучил из за вируса..ему то кто будет компенсировать недополученное.?
        Литейный 4
        Литейный 4 ответ морозз (раскрыть)
        21 апреля в 18:15
        Поправлю Вас коллега. На Гагарина 8 рухнула легендарная СКК. Парадный вход с Гагарина, а не Космонавтов. И рухнул он от преступной халатности и непрофессионализма ремонтников.
        морозз
        морозз ответ Литейный 4 (раскрыть)
        21 апреля в 16:49
        Да страшно посещать такие постройки...недавно одна такая рухнула на Космонавтов! Страшное зрелище! С Пасхой тебя дружище!
        Тага Дага
        Тага Дага
        21 апреля в 15:01
        Наглость этих людей нет предела.Сваровать такой же стадион,и просить ещё денег...проклятие никто не снимет с этого стадиона...это на веки веков.
        Литейный 4
        Литейный 4 ответ морозз (раскрыть)
        21 апреля в 14:27
        А я эту"пасть" с удовольствием посещаю. Чего и Вам землячок желаю. Гыгыгы
        oFANATo
        oFANATo
        21 апреля в 11:58
        Наворовались, так и ещё им подавай.

        Не стыда, не совести.
        Footbolista
        Footbolista
        21 апреля в 11:34
        Сжатым европейским воздухом...
        mihaluch
        mihaluch
        21 апреля в 11:22
        И что решат эти 20 млн. рублей?
        Армейская душа
        Армейская душа ответ морозз (раскрыть)
        21 апреля в 11:20
        Петербуржцы стали сотрудниками УЕФА? У вас майонез закипел
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
        21 апреля в 11:16
        А вы денежки ,которые разворовали за время строительства ,верните и будет возможность построить ещё один такой стадиончик ! А может и не один !!! ))
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        21 апреля в 11:06
        Для Миллера - это копейки.
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        21 апреля в 10:40
        Щека не треснет?)
        LOpp
        LOpp
        21 апреля в 10:32
        20 млн. На корм бакланам хватит
        ДСА
        ДСА
        21 апреля в 10:31
        Им то помогут, а нам?
        ОПС
        ОПС
        21 апреля в 10:11
        Не многовато будет? Тем более евро не отменили, а перенесли.
        VIPded
        VIPded
        21 апреля в 09:56
        Копейки какие-то... Прям непохоже на Питер...)))
        морозз
        морозз
        21 апреля в 09:46
        Этот стадион в Питере становится такой пастью с зубами...в которую будут падать проценты от доходов петербуржцев, в том числе и куски от скудных пенсий!
        cska vperiod
        cska vperiod
        21 апреля в 09:29
        Я охреневаю.
        andre_can
        andre_can
        21 апреля в 09:22
        20 лямов руб - это мало, надо в евро брать ;)
        VAN ARM
        VAN ARM
        21 апреля в 09:19
        не получите вы ни чего барыги))
        _wa99cs_b4d8
        _wa99cs_b4d8
        21 апреля в 09:14
        Не хило они рассчитывают.
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