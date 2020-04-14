ГлавнаяНовости

Остановка строительных работ не отразится на реконструкции арены «Торпедо»

сегодня, 11:37

В пресс-службе ГК «Инград», которая является титульным спонсором «Торпедо» и ведет работы по реконструкции стадиона, заявили, что приостановка строительных работ в Москве не отразится на реконструкции Центральной арены спорткомплекса «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

Решение мэра Москвы о приостановке строительных работ не отразится на реконструкции стадиона «Торпедо». Объект находится на этапе разработки проектной документации. Архитектурная концепция реконструкции стадиона уже была представлена болельщикам. Прощание болельщиков со стадионом, по решению руководства «Торпедо», состоится по окончании футбольного сезона и снятия ограничений.

Завершение строительных работ планируется в запланированные сроки, сезон-2023/24 команда и болельщики встретят на обновленном стадионе.

Все новости
«Ростов Арена» присоединилась к акции «Оставайтесь дома»
07 апреля Комментарии5
На крыше стадиона «Лужники» зажгли надпись «Оставайтесь дома»
03 апреля ВидеоКомментарии8
Газон на «Ростов Арене» приведут в порядок к матчу с «Краснодаром»
10 марта Комментарии6
Новая арена «Торпедо» сохранит имя Стрельцова в названии
10 марта Комментарии5
Прядкин: «Все клубы РПЛ должны будут играть на своих стадионах»
26 февраля Комментарии9
Московское «Динамо» обновило дизайн стадиона
23 февраля ВидеоКомментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 13:00
Сроки сместятся .
112910415
112910415
сегодня в 12:26
никак нельзя остановить стройку, которая ещё не началась
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:57
Ещё один стадион красавец появится у нас.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:55
Могли бы потихоньку и продолжать строить.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:44
надеюсь построят ! торпедо нужен стадион!!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 11:42
Отразится
beefs
beefs
сегодня в 11:38
будем надеяться на лучшее
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100