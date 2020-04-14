Остановка строительных работ не отразится на реконструкции арены «Торпедо»

В пресс-службе ГК «Инград», которая является титульным спонсором «Торпедо» и ведет работы по реконструкции стадиона, заявили, что приостановка строительных работ в Москве не отразится на реконструкции Центральной арены спорткомплекса «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

Решение мэра Москвы о приостановке строительных работ не отразится на реконструкции стадиона «Торпедо». Объект находится на этапе разработки проектной документации. Архитектурная концепция реконструкции стадиона уже была представлена болельщикам. Прощание болельщиков со стадионом, по решению руководства «Торпедо», состоится по окончании футбольного сезона и снятия ограничений.

Завершение строительных работ планируется в запланированные сроки, сезон-2023/24 команда и болельщики встретят на обновленном стадионе.