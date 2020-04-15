Директор «Газпром Арены»: «За сутки можем подготовить стадион»

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о состоянии стадиона на время паузы в РПЛ .

При штатной численности порядка 400 человек на стадионе единовременно присутствует не более 40. Минимальная часть сотрудников работает. В посменном режиме действует служба, которая отвечает за поле. Это тоже целая система, требующая постоянного ухода. На паузу ее не поставишь. Кроме того, небольшое количество подрядчиков, которые обеспечивают поддержку и работоспособность жизненно важных систем.

Газон? Для него текущее положение, конечно, в плюс. Но надо сказать, что мы в принципе хорошо уходили на зимнюю паузу. Была возможность рано держать поле на улице. Поэтому к первым весенним матчам вышли с хорошим газоном. Хотя он, в принципе, был неплох с самого начала. Сейчас, конечно, находится вне чаши в естественных условиях, что само по себе хорошо. Погода достаточно комфортная, а значит, возможностей для роста травы гораздо больше. Да, тепла и солнца, может быть, не так много. Однако в целом трава поднимается, так что к возобновлению чемпионата поле будет в отличном состоянии.

Время на расконсервацию? В текущей ситуации — это два-три дня, и мы готовы. Это неспешным темпом, без горячки. Если скажут — завтра играем, затянем пояса и за сутки тоже подготовимся.