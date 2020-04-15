ГлавнаяНовости

Директор «Газпром Арены»: «За сутки можем подготовить стадион»

сегодня, 14:07

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о состоянии стадиона на время паузы в РПЛ.

При штатной численности порядка 400 человек на стадионе единовременно присутствует не более 40. Минимальная часть сотрудников работает. В посменном режиме действует служба, которая отвечает за поле. Это тоже целая система, требующая постоянного ухода. На паузу ее не поставишь. Кроме того, небольшое количество подрядчиков, которые обеспечивают поддержку и работоспособность жизненно важных систем.

Газон? Для него текущее положение, конечно, в плюс. Но надо сказать, что мы в принципе хорошо уходили на зимнюю паузу. Была возможность рано держать поле на улице. Поэтому к первым весенним матчам вышли с хорошим газоном. Хотя он, в принципе, был неплох с самого начала. Сейчас, конечно, находится вне чаши в естественных условиях, что само по себе хорошо. Погода достаточно комфортная, а значит, возможностей для роста травы гораздо больше. Да, тепла и солнца, может быть, не так много. Однако в целом трава поднимается, так что к возобновлению чемпионата поле будет в отличном состоянии.

Время на расконсервацию? В текущей ситуации — это два-три дня, и мы готовы. Это неспешным темпом, без горячки. Если скажут — завтра играем, затянем пояса и за сутки тоже подготовимся.

Ранее Литвинов прокомментировал возможность «Газпром Арены» принять больше матчей Евро-2020, чем было положено изначально.

Все новости
Остановка строительных работ не отразится на реконструкции арены «Торпедо»
Вчера, 11:37 Комментарии8
«Ростов Арена» присоединилась к акции «Оставайтесь дома»
07 апреля Комментарии5
На крыше стадиона «Лужники» зажгли надпись «Оставайтесь дома»
03 апреля ВидеоКомментарии8
Газон на «Ростов Арене» приведут в порядок к матчу с «Краснодаром»
10 марта Комментарии6
Новая арена «Торпедо» сохранит имя Стрельцова в названии
10 марта Комментарии5
Прядкин: «Все клубы РПЛ должны будут играть на своих стадионах»
26 февраля Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Comdiv
Comdiv
сегодня в 14:47
Не зря стадион лучший в Европе.
ziborock
ziborock
сегодня в 14:46
С бакланами согласовали?!
beefs
beefs
сегодня в 14:24
закалка старая, нужно значит сделаем
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:09
Возможности безграничные, реально вполне.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100