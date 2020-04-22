ГлавнаяНовости

«Рома» может расстаться с Джеко из-за высокой зарплаты

22 апреля 2020, 14:04

Римский клуб может расстаться с нападающим Эдином Джеко из-за его высокой заработной платы.

Боснийский форвард является самым высокооплачиваемым игроком клуба, получая 7 млн евро в год. Из-за ухудшившейся экономической ситуации «Рома» не может позволить себе платить настолько высокую зарплату футболисту.

Боссы «Ромы» планируют провести встречу с Джеко и предложить ему либо пойти на снижение зарплаты, либо искать себе новую команду.

Ранее Джеко заявлял, что принял правильное решение, оставшись в римском клубе.

Все новости
Слухи«Наполи» может подписать Умтити
Сегодня, 00:18 Комментарии5
СлухиГетце может перейти в «Лацио»
Сегодня, 00:02 Комментарии8
Слухи«Палмейрас» хочет подписать Ибрагимовича
Вчера, 22:07 Комментарии11
Слухи«Наполи» назвал цену на Руиса
Вчера, 20:35 Комментарии8
СлухиВернер перейдёт в «Ливерпуль», если за него заплатят сумму отступных
Вчера, 20:35 Комментарии10
СлухиМертенс может перейти в «Атлетико»
Вчера, 19:29 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 14:59
да найти другой клуб ему будет почти не реально)) договорятся о снижении ))я так думаю))
Adepta
Adepta
22 апреля в 14:30
В такое время это актуально.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 14:11
Можно и расстаться.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100