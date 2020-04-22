«Рома» может расстаться с Джеко из-за высокой зарплаты

1587553498

22 апреля 2020, 14:04

Римский клуб может расстаться с нападающим из-за его высокой заработной платы.

Боснийский форвард является самым высокооплачиваемым игроком клуба, получая 7 млн евро в год. Из-за ухудшившейся экономической ситуации «Рома» не может позволить себе платить настолько высокую зарплату футболисту.

Боссы «Ромы» планируют провести встречу с Джеко и предложить ему либо пойти на снижение зарплаты, либо искать себе новую команду.

Ранее Джеко заявлял, что принял правильное решение, оставшись в римском клубе.