«Рома» может расстаться с Джеко из-за высокой зарплаты

Римский клуб может расстаться с нападающим Эдином Джеко из-за его высокой заработной платы.
Боснийский форвард является самым высокооплачиваемым игроком клуба, получая 7 млн евро в год. Из-за ухудшившейся экономической ситуации «Рома» не может позволить себе платить настолько высокую зарплату футболисту.
Боссы «Ромы» планируют провести встречу с Джеко и предложить ему либо пойти на снижение зарплаты, либо искать себе новую команду.
Ранее Джеко заявлял, что принял правильное решение, оставшись в римском клубе.