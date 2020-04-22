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Делят корону. «Ливерпуль» подкосит ревность?

вчера, 12:36
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий
ван Дейк Вирджил
ван Дейк Вирджил
Защитник
Мане Садио
Мане Садио
Нападающий
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«Соккер.ру» не сомневается, что большие успехи ведут к незаметным конфликтам.

Даже «Битлз» распались, ругаются во всех чемпионских коллективах. У «Баварии» о драках на тренировках можно сериал снять. В истории футбола полно команд, участники которых терпеть друг друга не могли. Важно лишь не перегибать, а то получится, как в войне рас в сборной Нидерландов. Или как в свежем конфликте по национальному признаку в сборной Германии.

Но недовольство будет всегда. В клубах возможно разделение по принципу «свои» против «легионеров» — такое часто случалось в России. Не говоря уже о том, что всегда есть кланы и группы влияния. Например, крутость Зидана в том, что у него люди, которые не общались или вообще конфликтовали за полем, вместе побеждали. В этом же мастерство Дель Боске в сборной Испании. Да и «Реал» допустил в 2002 году ошибку, когда оставил Зиданов и Павонов другим тренерам.

В «Барселоне» сейчас великого уравнителя нет. И Суарес видит, и Месси, и Бускетс с Пике понимают – Гризманн хорош, но не настолько крут и гармоничен, как был Неймар в молодости. Нет нового трио, нет интуитивной связи с Месси. В конце концов, «Барселона» точно поделена на кланы, и только общий враг – Бартомеу, их мог сейчас сплотить, когда нанял фирму, чьи боты писали обо всех гадости – и о Пике, и о Месси.

Футбол – командный спорт, а играют в него индивидуалисты-эгоисты, не только люди, готовые делиться славой и мячом. Поэтому когда возникает очередной конфликт, причем на пустом месте, из-за пустяка, недовольство со временем может вылиться в разрыв отношений. Не исключено, что так будет с Салахом, Мане и «Ливерпулем». У Мохамеда много жирных предложений – не просто хороший правый вингер, а еще и футболист, превращенный в культовую фигуру в большей части арабского мира.

А это деньги, спонсоры, болельщики. Тот же «Ювентус» такие возможности не упускает – Салах точно получал предложение из Италии. Еще есть Мане, который конфликтовал с Мохамедом – не нашли понимания на поле, причем оба не оказались достаточно умными, чтобы конфликт не увидел весь футбольный мир. Но тут важнее отношения Клоппа с Садио. Мане привыкли описывать, как очень религиозного, правильного, скромного, не жадного – деревне родной помогает, чтобы дети не родились дома, как его сестра.

Высказывался, что ему не нужна коллекция часов и дорогие автомобили, лучше помочь тем, кто голодает. Все верно говорит, но у Мане есть и дорогой дом, и дорогие автомобили, и хорошие часы. Просто ходил с разбитым телефоном, пока друг Вейналдум не выдержал и не подарил ему новый. Но далеко не со всеми в команде у Садио такие отношения, и это нормально. Например, Клопп включил в список своих фаворитов на «Золотой мяч» Месси и ван Дейка, называя Вирджила лучшим игроком прошлого сезона.

Во франкоговорящей прессе на этом очень акцентировали внимание – писали, что Клопп «забыл» о Мане, что его игнорирует. Садио читает такие отзывы, у него формируется невысказанная обида. Позже Юрген хвалил Садио за четвертое место в опросе – особенно после слов Месси, который выразил сожаление, что Мане вне топ-3 (Лионель явно уколол третьего в списке Роналду, понятное дело, а не столько восторгался сенегальцем).

Но вингер мог затаить обиду, ведь в сезоне с финалом в Киеве все говорили о Салахе. Потом Мане разнес «Баварию» и помог обыграть «Тоттенхэм» — снова все говорят о другом человеке, о защитнике ван Дейке. Еще хвалят Алиссона, без ума от Александер-Арнольда, отмечают важность Фирмино. Все признают, что Мане заслужил приз «Игрок года» в Африке, который и получил, но «Ливерпуль» — команда, где нет одного претендента на большой приз.

Месси и получил в прошлом году «Золотой мяч» за голы слабым соперникам и провалы во всех ключевых поединках года. Ван Дейк оказался вторым, но вряд ли из-за этого долго переживал, а вот Мане чувствует себя обделенным вне тройки. В каком клубе, как считает сенегалец, будет ближе к «Золотому мячу»? Правильно – в «Реале». Причем интерес «Ливерпуля» к Вернеру и Хавертцу может быть продиктован как раз пониманием Клоппа, что один из его тройки атаки собирается сменить клуб.

Мане не откажет «Реалу». Хотя непонятно, как его уместить на одном поле с Бензема, что смещается на левый фланг годами, и Азаром, который играет по левому полуфлангу? Но для Переса такая история не будет новой, ведь у «сливочных» был Роналду, но в команду за огромные деньги прибыл Гарет Бэйл – еще один прирожденный игрок левого фланга. В итоге валлиец не стал счастлив в «Реале», хотя заработал много трофеев и денег, хватит на личные поля для гольфа.

А Зидану теперь нужно усиление в атаке, поскольку бедняга Карим сам не вытащит команду. Возможно, Мане предложат роль в атаке в «4-4-2»? Также может играть справа, а если слева, то есть схема с «ромбом», где Азар может быть в роли Иско – «десятки» под нападающими. Все возможно, когда речь о «Реале», но есть одна оговорка. Уход Мане читался до пандемии. Сейчас же «Реал» будет выбирать, кого подписать, когда нужно считать деньги и экономить.

Мбаппе им уже не по карману – хотя ради такой ставки можно устроить грандиозную распродажу, Зидан ее одобрит. Погба может подешеветь, и тогда окажется не в «Ювентусе», а в «Реале». Хотя снова вопрос, зачем козе баян? Поль, как и Мане, вряд ли впишется в нынешнюю тактику «Реала». Но решать Пересу. Флорентино и не настолько странные трансферы делал десятки раз. Поэтому если Мане обиделся на Клоппа – папа-тренер не уделяет конкретному ребенку достаточно внимания, то уход нельзя исключать.

Но и Салах тоже явно не всем доволен. Мохамед и Садио – капризные, это видно. Если Бобби Фирмино в роли подорожника от всех тактических проблем, который не будет устраивать истерики, если его не нахваливают каждый день, то крайние нападающие – эгоисты по умолчанию, могут начать ревновать даже к вниманию к Тренту – латераля обожают фанаты «Ливерпуля», особенно местные, и даже к Хендерсону, которому прочат звание игрока сезона.

Салах и Мане могут считать, что раз они в погоне за Варди в списке лучших снайперов, раз приложили ноги к победе в Лиге чемпионов, то всякие Алиссоны, ван Дейки и Хендерсоны должны быть на втором плане. А они не на втором, поскольку даже по онлайн-тренировкам Клоппа с командой видно, что Мо и Садио не его любимчики. Есть какое-то напряжение в отношениях, поэтому основа «Ливерпуля» может претерпеть изменения в этом году.

Причем если Мане или Салах намереваются уйти, но из-за финансового кризиса останутся – получится лишь хуже. Уходя – уходи, золотое правило. Если по любой из причин Садио будет дискомфортно в «Ливерпуле», которому игрок немало дал и получил многое взамен, то после победы в АПЛ логично двигаться дальше. Не сказать, что прямо сейчас многим великим клубам нужен левый вингер за огромные деньги, но Мане вправду крутой футболист.

И у него нет времени, чтобы ждать – уже 28 лет. Так что если хочет поиграть за «Реал» (быть может, его детская мечта, как у Азара?), то нужно выходить на связь с Зиданом прямо сейчас. Важно понимать, что Евро-2020 через год подарит новые трансферные цели грандам. Так что если Мане уйдет из «Ливерпуля», то именно этим летом. Или осенью, если у трансферного окна будут необычные рамки.

«Красные» закончат сезон, одержав всего две победы в АПЛ, дальше звезды будут предоставлены сами себе и смогут думать о будущем. Уже думают, ведь на карантине получили паузу и могут понять, хотят ли дальше работать с бородатым хохотуном? Салаха могут бесить вечные шутки о его дружбе с Ловреном – Клопп постоянно шутит на эту тему, причем видно, что у Юргена лично с Деяном отношения лучше, а Салах как-то прохладно реагирует, да и Мане – себе на уме.

Если у человека спрашивают, как у него дела, а тот отвечает «все замечательно, как всегда», и наигранно улыбается, то врет минимум во второй части. Ни у кого не бывает все чудесно постоянно, так что за широкой улыбкой Мане прячет мысли о том, где хочет играть. Французы уверены, что речь о «Реале», но есть одна загвоздка – стоимость трансфера в условиях кризиса. Возможно, не заиграет Азар. Если еще и Мане не поможет – фанаты увидят, как их команда превращается в «Барселону», где Коутиньо, Дембеле и Гризманн не прижились, хотя каждый трансфер – от сотни миллионов евро и выше.

Может, у Садио не всегда идеальные отношения с Клоппом или Салахом, зато побеждают вместе. Да, Мане явно не душа компании и не лидер раздевалки, но разве в «Реале» таковым станет? Сенегалец тактически в «Ливерпуле» на своем месте, у него много свободы благодаря двужильности Робертсона и альтруизму Фирмино. Возможно, Мане делает ошибку, мечтая о белоснежной футболке?

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 22:25
28летний Мане нужен Реалу только в одном случае - обмен на 29летнего Азара. Других вариантов не вижу.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:43
Бабьи сплетни. Но рациональное зерно есть: махмут, как видно возомнил себя не весть кем, этому "чуду" поклоняются в каждой деревне и его поперло. А Мане себя чувствует обделенным славой и достойным лучшего. Вот и почва для конфликта.
Olimpiada_Arkadievna
Olimpiada_Arkadievna
вчера в 14:53
Ну заняться на карантине нечем, вот и выдумывают всякие бредни. Посмотрите видео где Мане, когда у него спрашивают про конфликт с Салахом, просто угарает в лицо этим ребятам. Кто захочет стать вторым Суаресом, Торресом, Стерлинггом и Коутиньо?
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
вчера в 14:37
Не нужен мане, лучше тогда салаха брать. Или лучше год потерпеть и купить Мбаппе.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 14:09
Фирмино подорожник.хорошо сказано 👍
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ SuperGobb (раскрыть)
вчера в 14:04
    SuperGobb
    SuperGobb
    вчера в 13:35
    Если только Скамина приревнует к Оливеру
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 13:16
    здоровая конкуренция и спортивная злость))
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 12:40
    Не подкосит Ливерпуль ревность
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